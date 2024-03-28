В Тагиле и Горноуральском в 2024 году произошло 103 пожара и погибли четыре человека

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Спасатели побеседовали с тагильчанами и напомнили, как правильно себя вести при пожаре, сообщает пресс-служба МЧС.
За первые три месяца 2024 года уже четыре человека погибли на пожарах, один получил травмы. А всего зарегистрировано 103 случая возгорания в Нижнем Тагиле и Горноуральске.
Чтобы избежать подобных происшествий, сотрудники МЧС рекомендовали тагильчанам записать или запомнить единый номер вызова экстренных служб, приобрести огнетушители и по возможности установить пожарные извещатели.
Ранее в мэрии Нижнего Тагила сообщили о намерении помогать пожарным добровольцам.