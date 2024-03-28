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Published Сегодня, 16:41

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Updated Сегодня, 16:43

С начала года в Нижнем Тагиле и Горноуральском 4 человека погибли на пожарах

В Тагиле и Горноуральском в 2024 году произошло 103 пожара и погибли четыре человека

28 марта 2024, 16:41
Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и ГГО

С начала года в Нижнем Тагиле и Горноуральском 4 человека погибли на пожарах

Сотрудники пожарного надзора провели профилактический рейд в частном секторе Нижнего Тагила, чтобы напомнить горожанам об элементарных правилах безопасности.

Спасатели побеседовали с тагильчанами и напомнили, как правильно себя вести при пожаре, сообщает пресс-служба МЧС.

За первые три месяца 2024 года уже четыре человека погибли на пожарах, один получил травмы. А всего зарегистрировано 103 случая возгорания в Нижнем Тагиле и Горноуральске.

Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и ГГО

Чтобы избежать подобных происшествий, сотрудники МЧС рекомендовали тагильчанам записать или запомнить единый номер вызова экстренных служб, приобрести огнетушители и по возможности установить пожарные извещатели.

Ранее в мэрии Нижнего Тагила сообщили о намерении помогать пожарным добровольцам.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Гибель#Рейд#Пострадавший#Профилактика#18+#Екатеринбург#Пожары#МЧС#Дарья Бобровицкая
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