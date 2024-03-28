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В Йоханнесбурге прошла традиционная выездная сессия ПМЭФ

В Йоханнесбурге прошла традиционная выездная сессия ПМЭФ

28 марта 2024, 13:23
Фото: Росконгресс
Выездная сессия ПМЭФ-2024 прошла в южноафриканском Йоханнесбурге в среду, 27 марта. В обсуждении сотрудничества России и стран Африки приняли участие чиновники обеих сторон, предприниматели, журналисты. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Замглавы Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков отметил, что бизнес-диалог Россия — Африка в последние восемь лет позволяет российскому и африканскому деловому сообществу развивать сотрудничество по разным направлениям. По его словам, в России надеются, что интенсивность развития этих отношений будет нарастать, сообщает 56orb.ru.

Заместитель торгового представителя в ЮАР Олег Савиков высказался о будущем бизнес-сотрудничества России и Африки. По его словам, обе стороны поддерживают стабильность в отношениях и уважение к суверенному развитию друг друга.

Исполнительный председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк отметил, что длительное время РФ является надежным партнером Африки и будет продолжать играть важную роль в её энергетическом развитии. Он отметил, что петербургский форум — это площадка для перехода к стратегическому партнерству.

Напомним, что ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня года в Санкт-Петербурге. Медиахолдинг 1MI — информационный партнер форума.

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