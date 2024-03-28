В Йоханнесбурге прошла традиционная выездная сессия ПМЭФ

Замглавы Фонда Росконгресс, директор ПМЭФ Алексей Вальков отметил, что бизнес-диалог Россия — Африка в последние восемь лет позволяет российскому и африканскому деловому сообществу развивать сотрудничество по разным направлениям. По его словам, в России надеются, что интенсивность развития этих отношений будет нарастать, сообщает 56orb.ru.