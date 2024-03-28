Выручка АО «Уралэлектромедь» из Верхней Пышмы в 2023 году выросла более чем на 20%

По результатам прошлого года отмечается также рост платежей с 3 млрд рублей до 5,3 млрд рублей, связанных с внеоборотными активами, с 2,8 млрд рублей до 5,8 млрд рублей — с погашением ценных бумаг и возвратом долгов при одновременном росте полученных кредитов и займов с 2,7 млрд рублей до 20,6 млрд рублей. Общий остаток денежных средств и их эквивалентов за 2023 год вырос с 0,7 млрд руб. до 4,8 млрд руб.