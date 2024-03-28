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Posted 28 марта, 12:04

Published 28 марта, 12:04

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Выручка АО «Уралэлектромедь» из Верхней Пышмы в 2023 году выросла более чем на 20%

Выручка АО «Уралэлектромедь» из Верхней Пышмы в 2023 году выросла более чем на 20%

28 марта 2024, 12:04
Фото: Изображение Midjourney
Выручка АО «Уралэлектромедь» в 2023 году увеличилась на 23,2% — до 57,38 млрд рублей, валовая прибыль — более чем втрое, до 11 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.

Основной прирост выручки — на 8,45 млрд рублей — обеспечен увеличением объемов производства и реализации продукции, изменением структуры реализуемой продукции, а также ростом цен на металлы. Однако прибыль от продаж продукции на экспорт сократилась в 1,8 раза — до 10,29 млрд рублей.

По результатам прошлого года отмечается также рост платежей с 3 млрд рублей до 5,3 млрд рублей, связанных с внеоборотными активами, с 2,8 млрд рублей до 5,8 млрд рублей — с погашением ценных бумаг и возвратом долгов при одновременном росте полученных кредитов и займов с 2,7 млрд рублей до 20,6 млрд рублей. Общий остаток денежных средств и их эквивалентов за 2023 год вырос с 0,7 млрд руб. до 4,8 млрд руб.

Кроме того, в 2023 году объем производства основного вида продукции — медных катодов — составил 431,162 тыс. тонн, что на 1,4% больше по сравнению с 2022 годом.

#Экономика#Свердловская область#Производство#Верхняя Пышма#Кредиты#Экспорт#Долги#Продукция#Прибыль#Платежи#Займы#Выручка#Ценные бумаги#Уралэлектромедь#Активы#Денежные средства#Анастасия Имамахметова
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