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За плохой ремонт крыши коммунальщики из Асбеста заплатили 100 тысяч

За плохой ремонт крыши коммунальщики из Асбеста заплатили 100 тысяч

28 марта 2024, 08:12
Фото: 1MI
В Асбесте с коммунальщиков через суд взыскали 100 тысяч за то, что они некачественно отремонтировали крышу.

Ремонт состоялся семь лет назад в доме на ул. Плеханова, 5. Специалисты ремонтировали кровлю, после чего начались подтопления одной из квартир на 9 этаже. Все это продолжалось несколько лет.

Жители пожаловались в управляющую компанию, коммунальщики составляли акты обследования, но далее ничего не происходило. За это время в квартире из-за подтопления испортилась мебель, сообщает Свердловский облсуд.

Хозяева квартиры пошли с иском к управляющей компании «Дом-Сервис и Компания» и Фонду капремонта. Отмечалось, что в квартире проживают двое несовершеннолетних детей.

Суд постановил взыскать с УК более 100 тысяч, представители организации пожаловались в вышестоящую инстанцию. Они настаивали, что во всем виноват только Фонд капремонта. Однако суд оставил решение без изменения.

Ранее сообщалось, что летом в Нижнем Тагиле капитально отремонтируют крышу в школе №1.

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#Общество#Суд#Асбест#Мебель#Ремонт#Крыша#Управляющая компания#Коммунальщики#Обследование#Взыскание#Подтопление#Екатеринбург#Фонд капремонта#Дарья Сорокина
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