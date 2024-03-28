За плохой ремонт крыши коммунальщики из Асбеста заплатили 100 тысяч

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Ремонт состоялся семь лет назад в доме на ул. Плеханова, 5. Специалисты ремонтировали кровлю, после чего начались подтопления одной из квартир на 9 этаже. Все это продолжалось несколько лет.
Жители пожаловались в управляющую компанию, коммунальщики составляли акты обследования, но далее ничего не происходило. За это время в квартире из-за подтопления испортилась мебель, сообщает Свердловский облсуд.
Хозяева квартиры пошли с иском к управляющей компании «Дом-Сервис и Компания» и Фонду капремонта. Отмечалось, что в квартире проживают двое несовершеннолетних детей.
Суд постановил взыскать с УК более 100 тысяч, представители организации пожаловались в вышестоящую инстанцию. Они настаивали, что во всем виноват только Фонд капремонта. Однако суд оставил решение без изменения.
Ранее сообщалось, что летом в Нижнем Тагиле капитально отремонтируют крышу в школе №1.