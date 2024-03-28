«Забрали миллион на ЗП рабочим КРЗ»: мужчина в Нижнем Тагиле сымитировал грабеж

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
27 марта в отдел полиции №19 Тагилстроевского района поступило заявление от жителя Астрахани. Мужчина рассказал правоохранителям, что шел по улице Гвардейской, как вдруг на него напали двое в масках и отобрали миллион рублей, который был у него при себе.
Рассказал, что на него напали, брызнули в лицо, в глаза, забрали деньги и ушли в сторону гаражей на Матросова, — передает корреспондент TagilCity.ru информацию со встречи с начальником тагильской полиции Ибрагимом Абдулкадыровым.
Однако по камерам «Безопасного города», каких в Нижнем Тагиле уже 837 штук, полицейские увидели иную картину произошедшего. Как сообщил Ибрагим Абдулкадыров, мужчина работал в составе бригады на Котельно-радиаторном заводе. Одной из его функций была выплата зарплаты рабочим.
Деньги он, видимо, потратил, и ему нужно было вчера выдавать зарплату. Начали его опрашивать, смотреть по камерам. Никаких мужчин, никаких масок. Далее на камерах видим, что он сам же достает из кармана баллончик, на себя направляет, брызгает. Упал, начал дергать руками и ногами, нанес какие-то повреждения, — рассказал журналистам Ибрагим Абдулкадыров.
В Астрахани у него семья — жена и двое детей. Теперь на мужчину завели уголовное дело о ложном доносе — ст. 306 УК РФ, пояснил начальник полиции Нижнего Тагила.