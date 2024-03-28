«Забрали миллион на ЗП рабочим КРЗ»: мужчина в Нижнем Тагиле сымитировал грабеж

27 марта в отдел полиции №19 Тагилстроевского района поступило заявление от жителя Астрахани. Мужчина рассказал правоохранителям, что шел по улице Гвардейской, как вдруг на него напали двое в масках и отобрали миллион рублей, который был у него при себе.