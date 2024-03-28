«Забывчивый» бизнесмен из Екатеринбурга погасил долг в 1,5 миллиона за аренду участка

Средства поступили в пользу регионального Министерства лесного хозяйства. Дело в том, что мужчина, который занимается заготовкой леса, взял в аренду 12 гектаров леса. Там он занимался подготовкой древесины.



При этом он «забыл» уплатить сумму аренды, которая прописана в договоре. Тогда ему вручили уведомление о возбуждении исполнительного производства, сообщили в свердловском ФССП.



После этого мужчина погасил 1,5 миллиона долга, не дожидаясь уголовной ответственности.