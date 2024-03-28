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Житель Екатеринбурга взял в аренду часть леса и не стал платить за него

«Забывчивый» бизнесмен из Екатеринбурга погасил долг в 1,5 миллиона за аренду участка

28 марта 2024, 07:39
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга взял в аренду часть леса и не стал платить за него

В Екатеринбурге «забывчивый» предприниматель погасил долг перед государством. Мужчина задолжал 1,5 миллиона за аренду земельного участка в Талицком лесничестве.

Средства поступили в пользу регионального Министерства лесного хозяйства. Дело в том, что мужчина, который занимается заготовкой леса, взял в аренду 12 гектаров леса. Там он занимался подготовкой древесины.

При этом он «забыл» уплатить сумму аренды, которая прописана в договоре. Тогда ему вручили уведомление о возбуждении исполнительного производства, сообщили в свердловском ФССП.

После этого мужчина погасил 1,5 миллиона долга, не дожидаясь уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге закрыли кафе за отсутствие туалета и хранение одежды вместе с едой.

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#Происшествия#Свердловская область#Лес#Аренда#Долг#Уголовная ответственность#Участок#ФССП#Древесина#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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