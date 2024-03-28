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Житель Екатеринбурга обнаружили труп мужчины

Житель Екатеринбурга обнаружили труп мужчины

28 марта 2024, 06:07
Фото: 1MI
Мертвого мужчину в Екатеринбурге обнаружили прохожие в районе Эльмаша 27 марта 2024 года.

По предварительным данным, смерть мужчины не является криминальной. Для того, чтобы установить точную причину, тело отправили на экспертизу, рассказал «КП-Екатеринбург» помощник главы регионального СК Александр Шульга.

Сейчас ведется опрос свидетелей. Известно, что мужчине было 34 года, рассказал глава пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.

Напомним, 25 марта 2024 года в Екатеринбурге извлекли из водоема тело мужчины. Его отправили на экспертизу. Предположительно, криминала в смерти екатеринбуржца нет.

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