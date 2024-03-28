Житель Екатеринбурга обнаружили труп мужчины

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
По предварительным данным, смерть мужчины не является криминальной. Для того, чтобы установить точную причину, тело отправили на экспертизу, рассказал «КП-Екатеринбург» помощник главы регионального СК Александр Шульга.
Сейчас ведется опрос свидетелей. Известно, что мужчине было 34 года, рассказал глава пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.
Напомним, 25 марта 2024 года в Екатеринбурге извлекли из водоема тело мужчины. Его отправили на экспертизу. Предположительно, криминала в смерти екатеринбуржца нет.