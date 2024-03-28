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В Нижнем Тагиле выявили превышение допустимого уровня формальдегида в воздухе

Жителям Сухоложского в Нижнем Тагиле пришлось дышать формальдегидом 26 марта

28 марта 2024, 08:59

В Нижнем Тагиле выявили превышение допустимого уровня формальдегида в воздухе

26 марта 2024 года на Вагонке было установлено превышение уровня нормы формальдегида в воздухе. Вредное вещество, которым дышали жители Сухоложского, превысило допустимую норму на 10%.

Результаты замеров о превышениях предельно допустимых концентраций формальдегида в воздухе Нижнего Тагила выложили на сайте УГМС. Пост № 2, расположенный в районе поселка Сухоложский, зафиксировал превышение уровня формальдегида в воздухе в районе 19:00.

К слову, за два дня до этого УГМС выложили у себя на официальном сайте результаты замеров воздуха в Нижнем Тагиле. Результаты показали, что 23 и 24 марта на Красном Камне был выброс сероводорода, превышающий норму на 40%. УГМС по Свердловской области в Нижнем Тагиле определило уровень загрязнения как низкий.

Сейчас этой информации на официальном сайте УГМС за 23 и 24 марта нет. Теперь там сказано, что за 23 и 24 марта 2024 года в воздухе Нижнего Тагила не обнаружено никаких вредных примесей.

Два дня жители Красного Камня дышали излишками сероводорода
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