Жителям Сухоложского в Нижнем Тагиле пришлось дышать формальдегидом 26 марта

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Результаты замеров о превышениях предельно допустимых концентраций формальдегида в воздухе Нижнего Тагила выложили на сайте УГМС. Пост № 2, расположенный в районе поселка Сухоложский, зафиксировал превышение уровня формальдегида в воздухе в районе 19:00.
К слову, за два дня до этого УГМС выложили у себя на официальном сайте результаты замеров воздуха в Нижнем Тагиле. Результаты показали, что 23 и 24 марта на Красном Камне был выброс сероводорода, превышающий норму на 40%. УГМС по Свердловской области в Нижнем Тагиле определило уровень загрязнения как низкий.
Сейчас этой информации на официальном сайте УГМС за 23 и 24 марта нет. Теперь там сказано, что за 23 и 24 марта 2024 года в воздухе Нижнего Тагила не обнаружено никаких вредных примесей.