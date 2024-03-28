Жителям Сухоложского в Нижнем Тагиле пришлось дышать формальдегидом 26 марта

К слову, за два дня до этого УГМС выложили у себя на официальном сайте результаты замеров воздуха в Нижнем Тагиле. Результаты показали, что 23 и 24 марта на Красном Камне был выброс сероводорода, превышающий норму на 40%. УГМС по Свердловской области в Нижнем Тагиле определило уровень загрязнения как низкий.