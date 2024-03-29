6,5 лет колонии назначили 18-летнему юноше за насилие над девочкой в Екатеринбурге

Девочке было 6 лет. Однажды она не захотела идти в садик, расплакалась и рассказала родителям о случившемся. Оказывается, в садике подросток снимал с нее штаны и заставлял орально его удовлетворять. Также он трогал ее за интимные места и говорил молчать об этом.