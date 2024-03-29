6,5 лет колонии назначили 18-летнему юноше за насилие над девочкой в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Через три года после случившегося, когда злоумышленнику исполнилось 18 лет, юноше назначили 6,5 лет колонии. Вину он не признал, пишет Е1.
Девочке было 6 лет. Однажды она не захотела идти в садик, расплакалась и рассказала родителям о случившемся. Оказывается, в садике подросток снимал с нее штаны и заставлял орально его удовлетворять. Также он трогал ее за интимные места и говорил молчать об этом.
Мать девочки поговорила с мамой этого мальчика, но в ответ услышала только оскорбления. Далее женщина пошла в полицию, было возбуждено уголовное дело.
Родители 16-летнего ребенка в суде настаивали, что их сына оговаривают из зависти, потому что их семья материально благополучна. Судьи дважды выносили оправдательный приговор, который потом отменяли в апелляции. В результате подростку вынесли обвинение.
Мать девочки уверена, что ее ребенок не единственный, кто пострадал. Так как к ней подходили и родители других девочек, которые просто побоялись идти в полицию.
Так как мальчик был несовершеннолетним на момент преступления, более 10 лет ему дать не могут. Прокуратура запросила восемь, а судья дал 6,5 лет колонии общего режима.
Ранее житель Свердловской области получил срок за изнасилование, которого не было. Спустя годы его «жертва» призналась, что оклеветала его.