tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

В колонию на 6,5 лет отправился насильник девочки в детсаду Екатеринбурга

6,5 лет колонии назначили 18-летнему юноше за насилие над девочкой в Екатеринбурге

29 марта 2024, 13:56
Фото: Изображение Midjourney

В колонию на 6,5 лет отправился насильник девочки в детсаду Екатеринбурга

В детском саду в Екатеринбурге подросток насиловал маленькую девочку. Малышке было шесть лет.

Через три года после случившегося, когда злоумышленнику исполнилось 18 лет, юноше назначили 6,5 лет колонии. Вину он не признал, пишет Е1.

Девочке было 6 лет. Однажды она не захотела идти в садик, расплакалась и рассказала родителям о случившемся. Оказывается, в садике подросток снимал с нее штаны и заставлял орально его удовлетворять. Также он трогал ее за интимные места и говорил молчать об этом.

Мать девочки поговорила с мамой этого мальчика, но в ответ услышала только оскорбления. Далее женщина пошла в полицию, было возбуждено уголовное дело.

Родители 16-летнего ребенка в суде настаивали, что их сына оговаривают из зависти, потому что их семья материально благополучна. Судьи дважды выносили оправдательный приговор, который потом отменяли в апелляции. В результате подростку вынесли обвинение.

Мать девочки уверена, что ее ребенок не единственный, кто пострадал. Так как к ней подходили и родители других девочек, которые просто побоялись идти в полицию.

Так как мальчик был несовершеннолетним на момент преступления, более 10 лет ему дать не могут. Прокуратура запросила восемь, а судья дал 6,5 лет колонии общего режима.

Ранее житель Свердловской области получил срок за изнасилование, которого не было. Спустя годы его «жертва» призналась, что оклеветала его.

Лагерь под Верхней Сысертью выплатит 400 тысяч за изнасилованного ребенка
Узнать подробнее
Читайте также:
Подросток из Первоуральска обвинил друзей в истории с насилием над девочкойВ Первоуральске семья занявшейся сексом пятиклассницы рассказала свою версию событийМужчину в Свердловской области отправили под стражу за изнасилование дочери
#Свердловская область#Уголовное дело#Девочка#Насилие#Изнасилование#Колония#Родители#Исправительная колония#Екатеринбург#Подросток#Детсад#Дарья Сорокина
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле открылась выставка берестяного мастера Сергея Коротчени
Сегодня, 05:51
Виновник пьяного смертельного ДТП из Тагила сбежал на СВО, чтобы избежать наказания
Сегодня, 12:11
«Газоанализатор дал сбой»: УГМС объяснили пропажу данных о выбросах в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:46
Владислав Пинаев вручил благодарственное письмо командира семье бойца СВО из Тагила
Сегодня, 14:03
«Идут прямо под БТР»: пешеходы в Нижнем Тагиле нарушают ПДД
Вчера, 04:48
"