Автоинспекторы предупредили о плохих погодных условиях на трассе Пермь — Екатеринбург

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Так, на участке трассы Нижнесергинского района образовался гололед, который присыпало снегом. Аналогичная ситуация на участке трассы Ревдинского района, рассказали в пресс-службе свердловского ГИБДД.
Кроме того, 28 марта с 23:00 на данной трассе от Ачитского района до Екатеринбурга автоинспекторы ввели ограничение движения для грузового транспорта в связи с плохими гололедом, обилием снега и плохой видимостью.
После того, как погодные условия улучшатся, ограничения снимут. Автомобилистам рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах, не совершать опасные маневры и резко тормозить.
Напомним, 28 марта 2024 года на трассе Серов — Ивдель произошло столкновение автомобиля и автобуса. Двое человек пострадали.