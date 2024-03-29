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Автоинспекторы предупредили о плохих погодных условиях на трассе Пермь — Екатеринбург

Автоинспекторы предупредили о плохих погодных условиях на трассе Пермь — Екатеринбург

29 марта 2024, 04:09
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Инспекторы ГИБДД предупредили об ухудшении погодных условий на трассе Пермь — Екатеринбург 29 марта 2024 года.

Так, на участке трассы Нижнесергинского района образовался гололед, который присыпало снегом. Аналогичная ситуация на участке трассы Ревдинского района, рассказали в пресс-службе свердловского ГИБДД.

Кроме того, 28 марта с 23:00 на данной трассе от Ачитского района до Екатеринбурга автоинспекторы ввели ограничение движения для грузового транспорта в связи с плохими гололедом, обилием снега и плохой видимостью.

Патруль ГИБДД на трассе Нижнесергинского районаПатруль ГИБДД на трассе Нижнесергинского района
Патруль ГИБДД на трассе Ревдинского районаПатруль ГИБДД на трассе Ревдинского района
Патруль ГИБДД на трассе Нижнесергинского района
Фото: ГИБДД по Свердловской области

После того, как погодные условия улучшатся, ограничения снимут. Автомобилистам рекомендуют соблюдать осторожность на дорогах, не совершать опасные маневры и резко тормозить.

Напомним, 28 марта 2024 года на трассе Серов — Ивдель произошло столкновение автомобиля и автобуса. Двое человек пострадали.

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