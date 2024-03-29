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Банда грабителей напала на молодого человека в парке Екатеринбурга

Банда грабителей атаковала в Екатеринбурге. Полиция ищет пострадавших

29 марта 2024, 08:16
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Банда грабителей напала на молодого человека в парке Екатеринбурга

В Екатеринбурге полиция разыскивает жертв грабителей. Задержаны двое мужчин и одна женщина, которые напали на местного жителя в парке и отобрали у него личные вещи и деньги.

Как известно предварительно, банда напала на молодого человека на территории Основинского парка. Это было ранним утром 24 марта. 20-летний пострадавший рассказал, что банда подошла к нему и попросила дать прикурить. После этого они стали спрашивать, есть ли у молодого человека наркотики.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Затем один из налетчиков ударил его. У жертвы отобрали телефон, 1,5 тысячи и наушники. После случившегося молодой человек сразу же пошел в полицию, и грабителей задержали.

Задержанные многократно судимы. Двум мужчинам 43 и 45 лет, а женщине 27 лет. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Также полицейские разыскивают других жертв злоумышленников, отметили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Ранее в городе стражи порядка поймали серийного грабителя банков.

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