Банда грабителей атаковала в Екатеринбурге. Полиция ищет пострадавших

Как известно предварительно, банда напала на молодого человека на территории Основинского парка. Это было ранним утром 24 марта. 20-летний пострадавший рассказал, что банда подошла к нему и попросила дать прикурить. После этого они стали спрашивать, есть ли у молодого человека наркотики.