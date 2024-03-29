Банда грабителей атаковала в Екатеринбурге. Полиция ищет пострадавших

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Как известно предварительно, банда напала на молодого человека на территории Основинского парка. Это было ранним утром 24 марта. 20-летний пострадавший рассказал, что банда подошла к нему и попросила дать прикурить. После этого они стали спрашивать, есть ли у молодого человека наркотики.
Затем один из налетчиков ударил его. У жертвы отобрали телефон, 1,5 тысячи и наушники. После случившегося молодой человек сразу же пошел в полицию, и грабителей задержали.
Задержанные многократно судимы. Двум мужчинам 43 и 45 лет, а женщине 27 лет. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Также полицейские разыскивают других жертв злоумышленников, отметили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Ранее в городе стражи порядка поймали серийного грабителя банков.