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Бастрыкин заинтересовался травмой ребенка из Таватуя на уроке физкультуры

Бастрыкин заинтересовался травмой ребенка из Таватуя на уроке физкультуры

29 марта 2024, 09:06
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался делом ученика пятого класса из Таватуя, который получил травму позвоночника на уроке физкультуры.

Врио руководителя регионального СК Константин Мирошниченко проведет проверку и предоставит доклад Бастрыкину о ее процессе и результатах, рассказали в пресс-службе свердловского ведомства.

Напомним, инцидент случился 16 ноября 2023 года. Ученик на уроке выполнял одно из упражнений, после чего у него в шее появилась боль. В медучреждении выяснилось, что у него сломаны некоторые позвонки.

Мать ребенка посчитала, что в травме сына виновата школа, поэтому обратилась в суд. Через некоторое время директору учебного учреждения вынесли предостережение, а учительницу физкультуры привлекли к дисциплинарной ответственности.

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