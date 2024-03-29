Бастрыкин заинтересовался травмой ребенка из Таватуя на уроке физкультуры

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Врио руководителя регионального СК Константин Мирошниченко проведет проверку и предоставит доклад Бастрыкину о ее процессе и результатах, рассказали в пресс-службе свердловского ведомства.
Напомним, инцидент случился 16 ноября 2023 года. Ученик на уроке выполнял одно из упражнений, после чего у него в шее появилась боль. В медучреждении выяснилось, что у него сломаны некоторые позвонки.
Мать ребенка посчитала, что в травме сына виновата школа, поэтому обратилась в суд. Через некоторое время директору учебного учреждения вынесли предостережение, а учительницу физкультуры привлекли к дисциплинарной ответственности.