Четыре самолета совершили экстренную посадку в Екатеринбурге

Ранее самолет, следовавший из Узбекистана в Москву, неожиданно приземлился в Екатеринбурге. Также ранее анонсировалось, что из Екатеринбурга самолеты скоро смогут летать не только на турецкий курорт Анталия, но и в Аланью.