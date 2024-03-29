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Четыре самолета совершили экстренную посадку в Екатеринбурге

Четыре самолета совершили экстренную посадку в Екатеринбурге

29 марта 2024, 09:04
Фото: 1MI
В Екатеринбурге экстренно приземлились четыре самолета. Посадку они совершили в Кольцово в связи с обильным снегопадом.

Все эти лайнеры летели в Тюмень. Это самолеты из Санкт-Петербурга, Москвы, Сургута и Сочи, отметили в тюменском аэропорту.

Дело в том, что в Тюмени сейчас наблюдаются неблагоприятные погодные условия: там ураганный ветер и обилие снежного покрова. Поэтому было принято решение приземлиться в уральской столице. Это рейсы трех разных авиакомпаний.

Ранее самолет, следовавший из Узбекистана в Москву, неожиданно приземлился в Екатеринбурге. Также ранее анонсировалось, что из Екатеринбурга самолеты скоро смогут летать не только на турецкий курорт Анталия, но и в Аланью.

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#Общество#Свердловская область#Кольцово#Самолеты#Санкт-Петербург#Тюмень#Сочи#Сургут#Посадка#Сильный ветер#Экстренная посадка#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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