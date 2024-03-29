Четыре самолета совершили экстренную посадку в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Все эти лайнеры летели в Тюмень. Это самолеты из Санкт-Петербурга, Москвы, Сургута и Сочи, отметили в тюменском аэропорту.
Дело в том, что в Тюмени сейчас наблюдаются неблагоприятные погодные условия: там ураганный ветер и обилие снежного покрова. Поэтому было принято решение приземлиться в уральской столице. Это рейсы трех разных авиакомпаний.
Ранее самолет, следовавший из Узбекистана в Москву, неожиданно приземлился в Екатеринбурге. Также ранее анонсировалось, что из Екатеринбурга самолеты скоро смогут летать не только на турецкий курорт Анталия, но и в Аланью.