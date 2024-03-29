Детский сад в Тюмени выплатит более 150 тысяч девочке за травму головы

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Девочка, находившаяся в помещении, рухнула на пол. При этом она стукнулась головой. Сотрудники учреждения не стали вызывать ей медиков, рассказали в пресс-службе тюменского суда.
Позже, когда ребенок оказался в больнице, ей диагностировали перелом затылочной кости и черепно-мозговую травму. В связи с этим у девочки нарушилось зрение. Специалисты рекомендовали ей постоянно носить очки и проходить лечение у невролога.
Родители пострадавшей обратились в прокуратуру. Заведующей и воспитательнице дошкольного учреждения сделали замечание. Кроме того, надзорный орган направил в суд исковое заявление. Суд взыскал с садика компенсацию в размере более 150 тысяч рублей.
Напомним, в Екатеринбурге суд взыскал с «Кидспарка» 165 тысяч рублей в пользу девочки, которая сломала палец, съезжая с горки.