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Детский сад в Тюмени выплатит более 150 тысяч девочке за травму головы

Детский сад в Тюмени выплатит более 150 тысяч девочке за травму головы

29 марта 2024, 10:38
Фото: 1MI
Шестилетняя девочка ударилась головой в детском саду в Тюмени.

Девочка, находившаяся в помещении, рухнула на пол. При этом она стукнулась головой. Сотрудники учреждения не стали вызывать ей медиков, рассказали в пресс-службе тюменского суда.

Позже, когда ребенок оказался в больнице, ей диагностировали перелом затылочной кости и черепно-мозговую травму. В связи с этим у девочки нарушилось зрение. Специалисты рекомендовали ей постоянно носить очки и проходить лечение у невролога.

Родители пострадавшей обратились в прокуратуру. Заведующей и воспитательнице дошкольного учреждения сделали замечание. Кроме того, надзорный орган направил в суд исковое заявление. Суд взыскал с садика компенсацию в размере более 150 тысяч рублей.

Напомним, в Екатеринбурге суд взыскал с «Кидспарка» 165 тысяч рублей в пользу девочки, которая сломала палец, съезжая с горки.

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