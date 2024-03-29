Девять больниц Свердловской области получили награды

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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В их числе три медучреждения из Екатеринбурга, сообщает региональный департамент информполитики.
По словам замминистра здравоохранения региона Екатерины Ютяевой, для качественной жизни граждан нужно идти семимильными шагами. Поэтому в регионе реализовываются мероприятия, которые уже доказали свою действенность, а также новые проекты.
Ранее свердловчане попросили наградить медсестру после спасения 26 граждан из пожара.