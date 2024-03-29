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Девять больниц Свердловской области получили награды

Девять больниц Свердловской области получили награды

29 марта 2024, 06:54
Фото: 1MI
Награды за медпомощь удостоились девять больниц Свердловской области. Наград удостоились больницы Екатеринбурга, Первоуральска, Серова, Каменска-Уральского, Кушвы, Полевского и Свободного.

В их числе три медучреждения из Екатеринбурга, сообщает региональный департамент информполитики.

По словам замминистра здравоохранения региона Екатерины Ютяевой, для качественной жизни граждан нужно идти семимильными шагами. Поэтому в регионе реализовываются мероприятия, которые уже доказали свою действенность, а также новые проекты.

Ранее свердловчане попросили наградить медсестру после спасения 26 граждан из пожара.

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#Кушва#Первоуральск#Каменск-Уральский#Свердловская область#Здоровье#Проекты#Серов#Полевской#Здравоохранение#Награды#Эффективность#Мероприятия#Свободный#Екатеринбург#Департамент информполитики#Больницы#Дарья Сорокина
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