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Updated Сегодня, 12:55

В Таджикистане задержаны девять человек из-за теракта в «Крокус сити холле»

Девять подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе» задержали в Таджикистане

29 марта 2024, 12:53
Фото: 1MI

В Таджикистане задержаны девять человек из-за теракта в «Крокус сити холле»

В деле о теракте в «Крокусе появились новые подозреваемые. Девять мужчин были схвачены спецслужбами Таджикистана.

Местные силовики задержали целую группу людей, которые могли иметь отношение к расстрелу мирных людей в Красногорске, сообщило со ссылкой на анонимный источник агентство Reuters.

Их поймали еще 25 марта в городе Вахдат, а затем перевезли в Душанбе.

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Ранее президент Эмомали Рахмон пообещал лично контролировать расследование дела и выразил намерение оказать любую помощь российской стороне в поимке преступников. Он также обратился к гражданам своей страны с призывом лучше воспитывать детей и не позорить таджикский народ.

По последним данным, в «Крокусе» погибли 143 человека. Пострадали 382, в том числе девять детей. Большинству пострадавших потребовалась амбулаторная помощь, в больнице оказались 167 человек. Многих спустя неделю после теракта медики отпустили домой. В стационарах на пятницу, 29 марта, остаются 69 человек.

Ранее таджикская диаспора в Свердловской области попросила соотечественников не гулять по ночам.

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