Девять подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе» задержали в Таджикистане

По последним данным, в «Крокусе» погибли 143 человека. Пострадали 382, в том числе девять детей. Большинству пострадавших потребовалась амбулаторная помощь, в больнице оказались 167 человек. Многих спустя неделю после теракта медики отпустили домой. В стационарах на пятницу, 29 марта, остаются 69 человек.