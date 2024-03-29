Девять подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе» задержали в Таджикистане

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Местные силовики задержали целую группу людей, которые могли иметь отношение к расстрелу мирных людей в Красногорске, сообщило со ссылкой на анонимный источник агентство Reuters.
Их поймали еще 25 марта в городе Вахдат, а затем перевезли в Душанбе.
Ранее президент Эмомали Рахмон пообещал лично контролировать расследование дела и выразил намерение оказать любую помощь российской стороне в поимке преступников. Он также обратился к гражданам своей страны с призывом лучше воспитывать детей и не позорить таджикский народ.
По последним данным, в «Крокусе» погибли 143 человека. Пострадали 382, в том числе девять детей. Большинству пострадавших потребовалась амбулаторная помощь, в больнице оказались 167 человек. Многих спустя неделю после теракта медики отпустили домой. В стационарах на пятницу, 29 марта, остаются 69 человек.
Ранее таджикская диаспора в Свердловской области попросила соотечественников не гулять по ночам.