Двое человек скончались в ДТП на трассе Екатеринбург — Первоуральск

В аварии погибли водитель и пассажирка «Оки». Они скончались до того, как приехали сотрудники скорой помощи. Известно, что у водителя за 38 лет стажа было два нарушения. 36-летний водитель микроавтобуса за 12 лет стажа ни разу не привлекался.