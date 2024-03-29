tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:42

Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 03:42

Updated Сегодня, 03:42

Двое человек скончались в ДТП на трассе Екатеринбург — Первоуральск

Двое человек скончались в ДТП на трассе Екатеринбург — Первоуральск

29 марта 2024, 03:42
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Смертельное ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса произошло на трассе Екатеринбург — Первоуральск 28 марта 2024 года.

56-летний водитель автомобиля «Ока» ехал в Екатеринбург на небезопасной скорости. В какой-то момент машина оказалась на встречной полосе, где произошло столкновение с автомобилем Fiat Ducato, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В аварии погибли водитель и пассажирка «Оки». Они скончались до того, как приехали сотрудники скорой помощи. Известно, что у водителя за 38 лет стажа было два нарушения. 36-летний водитель микроавтобуса за 12 лет стажа ни разу не привлекался.

Напомним, 27 марта 2024 года в Екатеринбурге водитель, которому стало плохо, сбил пешехода и влетел в крыльцо магазина.

В Нижнем Тагиле завершено расследование смертельного ДТП с ВАЗом и Range Rover
Узнать подробнее
Читайте также:
Два человека погибло на трассе Тюмень — Ханты-МансийскАвтобус и машина столкнулись на трассе Екатеринбург — Алапаевск. Два человека погиблиАвтобус с детьми, пострадавшими в ДТП под Новоуральском, был исправен
#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Водитель#ЧП#Погибшие#Микроавтобус#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент
Подпишитесь
«Газоанализатор дал сбой»: УГМС объяснили пропажу данных о выбросах в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:46
«Была более-менее дорога»: в Нижнем Тагиле обсудили ремонт дорог УСМ Голященко
26 марта, 14:46
«Идут прямо под БТР»: пешеходы в Нижнем Тагиле нарушают ПДД
Вчера, 04:48
Ирбитская ЦГБ получила штраф за приписку медпомощи «пациентке» из Нижнего Тагила
Вчера, 09:29
Еще пять маршрутов муниципальных автобусов с 1 апреля выйдут в Тагиле на маршруты
27 марта, 15:45
Банкротящиеся хлебзавод и торговая компания: главные арбитражные дела за февраль
Вчера, 12:48
"