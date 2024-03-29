Двое человек скончались в ДТП на трассе Екатеринбург — Первоуральск

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
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Updated Сегодня, 03:42
56-летний водитель автомобиля «Ока» ехал в Екатеринбург на небезопасной скорости. В какой-то момент машина оказалась на встречной полосе, где произошло столкновение с автомобилем Fiat Ducato, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В аварии погибли водитель и пассажирка «Оки». Они скончались до того, как приехали сотрудники скорой помощи. Известно, что у водителя за 38 лет стажа было два нарушения. 36-летний водитель микроавтобуса за 12 лет стажа ни разу не привлекался.
Напомним, 27 марта 2024 года в Екатеринбурге водитель, которому стало плохо, сбил пешехода и влетел в крыльцо магазина.