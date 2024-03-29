«Гортранс» в Екатеринбурге не может пустить больше транспорта из-за нехватки кадров

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Так, в копании не хватает более 1200 кондукторов, более 300 слесарей, 437 водителей автобусов и трамваев и почти 160 инженеров, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Несмотря на то, что руководство «Гортранса» добавило 10% к заработной плате в размере 45 тысяч рублей, а также стало выдавать сотрудникам ведомственное жилье, количество желающих не увеличилось.
Напомним, в феврале 2024 года глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил повысить зарплаты сотрудникам «Гортранса» в Екатеринбурге.