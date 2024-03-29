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«Гортранс» в Екатеринбурге не может пустить больше транспорта из-за нехватки кадров

«Гортранс» в Екатеринбурге не может пустить больше транспорта из-за нехватки кадров

29 марта 2024, 11:33
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге «Гортранс» не может пустить по городу больше общественного транспорта, так как в организации не хватает около 2,5 тысячи сотрудников.

Так, в копании не хватает более 1200 кондукторов, более 300 слесарей, 437 водителей автобусов и трамваев и почти 160 инженеров, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Несмотря на то, что руководство «Гортранса» добавило 10% к заработной плате в размере 45 тысяч рублей, а также стало выдавать сотрудникам ведомственное жилье, количество желающих не увеличилось.

Напомним, в феврале 2024 года глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил повысить зарплаты сотрудникам «Гортранса» в Екатеринбурге.

Водителям и кондукторам в Екатеринбурге дают жилье для решения вопроса с кадрами
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#Общество#Жилье#Зарплата#Водители#Общественный транспорт#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Гортранс#Инженеры#Слесари#Кондукторы
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