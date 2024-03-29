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Иск о сносе части ТЦ «Гермес-Плаза» в Екатеринбурге был отклонен

Иск о сносе части ТЦ «Гермес-Плаза» в Екатеринбурге был отклонен

29 марта 2024, 05:56
Фото: 1MI
Суд в Екатеринбурге отклонил иск с требованием снести часть торгового центра «Гермес-Плаза», в которой расположен сетевой супермаркет «Золотое яблоко».

Несколько предпринимателей, у которых есть площадки в данном ТЦ, обратились с исковым заявлением в суд, требуя признать реконструкцию пятого этажа и строительство шестого этажа незаконными. Иск был предъявлен к основателям сети «Золотое яблоко», а также к мэрии. Информация об этом есть в картотеке свердловского арбитражного суда.

Во время судебного процесса провели строительно-техническую экспертизу. Ее результаты показали, что реконструкция отвечает установленным строительным нормативам, также соблюдены требования пожарной безопасности. В связи с этим суд не стал удовлетворять требования иска.

Напомним, в Екатеринбурге местный предприниматель попытался взыскать через суд долг по кредиту, однако суд ему отказал.

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