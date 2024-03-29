Иск о сносе части ТЦ «Гермес-Плаза» в Екатеринбурге был отклонен

Несколько предпринимателей, у которых есть площадки в данном ТЦ, обратились с исковым заявлением в суд, требуя признать реконструкцию пятого этажа и строительство шестого этажа незаконными. Иск был предъявлен к основателям сети «Золотое яблоко», а также к мэрии. Информация об этом есть в картотеке свердловского арбитражного суда.