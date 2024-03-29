Иск о сносе части ТЦ «Гермес-Плаза» в Екатеринбурге был отклонен

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Несколько предпринимателей, у которых есть площадки в данном ТЦ, обратились с исковым заявлением в суд, требуя признать реконструкцию пятого этажа и строительство шестого этажа незаконными. Иск был предъявлен к основателям сети «Золотое яблоко», а также к мэрии. Информация об этом есть в картотеке свердловского арбитражного суда.
Во время судебного процесса провели строительно-техническую экспертизу. Ее результаты показали, что реконструкция отвечает установленным строительным нормативам, также соблюдены требования пожарной безопасности. В связи с этим суд не стал удовлетворять требования иска.
Напомним, в Екатеринбурге местный предприниматель попытался взыскать через суд долг по кредиту, однако суд ему отказал.