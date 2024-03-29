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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Команда по мини-лапте из Горноуральского ГО завоевала бронзу на первенстве Росси

Команда из пригорода Тагила стала бронзовым призером России по мини-лапте

29 марта 2024, 12:09
Фото: МАУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СПОРТА»

Команда по мини-лапте из Горноуральского ГО завоевала бронзу на первенстве Росси

Девушки из Горноуральского городского округа принял участие в первенстве России по мини-лапте и смогли завоевать третье место. Соревнования состоялись в Смоленске.

За победу боролись юниорки и юниоры от 15 до 17 лет. Наша команда обыграла спортсменок из Удмуртии, Ульяновской, Воронежской и Тюменской областей.
С последними они также встретились в финале, где боролись за третье место. В результате девушки взяли бронзу. Таких успехов они добиваются уже второй год подряд.

А в конце апреля спортсменки отправятся в Волгоградскую область. Там состоится чемпионат России по мини-лапте.

Фото: МАУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СПОРТА»

Ранее стало известно, что гимнастки из Нижнего Тагила смогли завоевать призовые места на региональном турнире.

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