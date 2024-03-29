Команда из пригорода Тагила стала бронзовым призером России по мини-лапте

За победу боролись юниорки и юниоры от 15 до 17 лет. Наша команда обыграла спортсменок из Удмуртии, Ульяновской, Воронежской и Тюменской областей.

С последними они также встретились в финале, где боролись за третье место. В результате девушки взяли бронзу. Таких успехов они добиваются уже второй год подряд.