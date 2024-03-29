Компания «БАС» разработала методическое пособие по организации полетов дронов

Варятченко добавил, что рекомендации представляют собой первый справочник отрасли БАС, где упорядочена вся доступная на сегодняшний день информация об авиабеспилотниках: модели, характеристики, расчет эффективности их применения по конкретным параметрам. Цель рекомендаций — помочь в формировании квалифицированного заказчика. Данная цель также совпадает с задачами «Архипелага», где в рамках гражданских учений представители из регионов получат необходимый опыт.