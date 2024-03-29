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Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко

Компания «БАС» разработала методическое пособие по организации полетов дронов

29 марта 2024, 08:42
Фото: пресс-служба НТИ
Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко
Методические рекомендации по сценариям применения дронов разработало ООО «БАС». Данное пособие станет основой гражданских учений проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2024» на Сахалине.
В прошлом году «Архипелаг» прошел в Новосибирске, где первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о готовности России к запуску отрасли БАС.В прошлом году «Архипелаг» прошел в Новосибирске, где первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о готовности России к запуску отрасли БАС.
В прошлом году «Архипелаг» прошел в Новосибирске, где первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о готовности России к запуску отрасли БАС.
Фото: пресс-служба НТИ

Как сообщил генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко, специалисты компании в течение нескольких месяцев собирали и структурировали информацию, чтобы возможные заказчики услуг БАС могли правильно рассчитать свои потребности, возможности, а также ресурсы, пишет newizv.ru.

По его словам, рекомендации уже получили одобрение Минэкономразвития РФ. Первыми их пользователями станут участники гражданских учений, проводимых в рамках образовательного интенсива.

Варятченко добавил, что рекомендации представляют собой первый справочник отрасли БАС, где упорядочена вся доступная на сегодняшний день информация об авиабеспилотниках: модели, характеристики, расчет эффективности их применения по конкретным параметрам. Цель рекомендаций — помочь в формировании квалифицированного заказчика. Данная цель также совпадает с задачами «Архипелага», где в рамках гражданских учений представители из регионов получат необходимый опыт.

Ориентируясь на запросы команд, компания «БАС» разработала сценарии применения дронов для гражданских учений. Это мониторинг линейных объектов (ЛЭП, газо- и нефтепроводы, дорожные покрытия) и площадных (сельское и лесное хозяйство, морские акватории), экологический мониторинг и аэросъемка, охрана производственных инфраструктур и доставка грузов.

Учения пройдут в три этапа. Ранее были определены более 50 субъектов, определившихся с ключевыми сценариями для своих территорий и расчетом стоимости их реализации.

Как отметил Алексей Варятченко, следующий этап отбора — выполнение командами регионов сценариев применения БАС, приоритетных для их регионов, с использованием методических рекомендаций. В финале команды будут выполнять полеты и отрабатывать сценарии применения БАС в реальной обстановке на Сахалине под руководством экспертов и специалистов.

Результаты, полученные в ходе гражданских учений на «Архипелаге 2024», будут учтены при подготовке федерального рейтинга по вовлеченности регионов в развитие отрасли БАС.

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