Компания «БАС» разработала методическое пособие по организации полетов дронов

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Как сообщил генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко, специалисты компании в течение нескольких месяцев собирали и структурировали информацию, чтобы возможные заказчики услуг БАС могли правильно рассчитать свои потребности, возможности, а также ресурсы, пишет newizv.ru.
По его словам, рекомендации уже получили одобрение Минэкономразвития РФ. Первыми их пользователями станут участники гражданских учений, проводимых в рамках образовательного интенсива.
Варятченко добавил, что рекомендации представляют собой первый справочник отрасли БАС, где упорядочена вся доступная на сегодняшний день информация об авиабеспилотниках: модели, характеристики, расчет эффективности их применения по конкретным параметрам. Цель рекомендаций — помочь в формировании квалифицированного заказчика. Данная цель также совпадает с задачами «Архипелага», где в рамках гражданских учений представители из регионов получат необходимый опыт.
Ориентируясь на запросы команд, компания «БАС» разработала сценарии применения дронов для гражданских учений. Это мониторинг линейных объектов (ЛЭП, газо- и нефтепроводы, дорожные покрытия) и площадных (сельское и лесное хозяйство, морские акватории), экологический мониторинг и аэросъемка, охрана производственных инфраструктур и доставка грузов.
Учения пройдут в три этапа. Ранее были определены более 50 субъектов, определившихся с ключевыми сценариями для своих территорий и расчетом стоимости их реализации.
Как отметил Алексей Варятченко, следующий этап отбора — выполнение командами регионов сценариев применения БАС, приоритетных для их регионов, с использованием методических рекомендаций. В финале команды будут выполнять полеты и отрабатывать сценарии применения БАС в реальной обстановке на Сахалине под руководством экспертов и специалистов.
Результаты, полученные в ходе гражданских учений на «Архипелаге 2024», будут учтены при подготовке федерального рейтинга по вовлеченности регионов в развитие отрасли БАС.