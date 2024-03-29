Меньше процента: курица и яйца подешевели в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Так, в конце первого весеннего месяца 2024 года килограмм курицы обходился покупателям в среднем в 209,71 рубля (-0,36%). Десяток куриных яиц тоже немного снизился в цене — до 116,79 рубля (-0,97%). Кроме того, свердловчане могли тратить меньше денег на молоко, подсолнечное масло, творог, макароны, крупы, ржаной хлеб и некоторые другие продукты.
Среди овощей тоже наблюдается удешевление некоторых позиций. Например, килограмм свежих огурцов можно было купить в торговых точках за 212,82 рубля (-3,45%), лука — за 33,12 рубля (-032%), картофеля — за 25,09 рубля (-0,54%). Остальные овощи вновь подорожали.
Также в списке позиций, которые поднялись в цене значатся мясо, колбаса, сахар, соль, бананы, яблоки и водка.