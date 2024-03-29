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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

В Свердловской области зафиксировано крошечное снижение цен на яйца и курицу

Меньше процента: курица и яйца подешевели в Свердловской области

29 марта 2024, 09:43
Фото: 1MI

В Свердловской области зафиксировано крошечное снижение цен на яйца и курицу

В конце марта в Свердловской области статисты зафиксировали небольшое снижение цен на некоторые продукты. Среди них оказались курица и яйца.

Так, в конце первого весеннего месяца 2024 года килограмм курицы обходился покупателям в среднем в 209,71 рубля (-0,36%). Десяток куриных яиц тоже немного снизился в цене — до 116,79 рубля (-0,97%). Кроме того, свердловчане могли тратить меньше денег на молоко, подсолнечное масло, творог, макароны, крупы, ржаной хлеб и некоторые другие продукты.

Среди овощей тоже наблюдается удешевление некоторых позиций. Например, килограмм свежих огурцов можно было купить в торговых точках за 212,82 рубля (-3,45%), лука — за 33,12 рубля (-032%), картофеля — за 25,09 рубля (-0,54%). Остальные овощи вновь подорожали.

Также в списке позиций, которые поднялись в цене значатся мясо, колбаса, сахар, соль, бананы, яблоки и водка.

Цена на куриные яйца снова поднялась в Нижнем Тагиле
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