Меньше процента: курица и яйца подешевели в Свердловской области

Так, в конце первого весеннего месяца 2024 года килограмм курицы обходился покупателям в среднем в 209,71 рубля (-0,36%). Десяток куриных яиц тоже немного снизился в цене — до 116,79 рубля (-0,97%). Кроме того, свердловчане могли тратить меньше денег на молоко, подсолнечное масло, творог, макароны, крупы, ржаной хлеб и некоторые другие продукты.