На 18,5% выросла средняя зарплата за год в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Самая маленькая зарплата в начале года оказалась у тех, кто обслуживает гостиницы и работает в сфере общепита. Они получали в среднем около 38 тысяч рублей. А больше всего в январе зарабатывали ученые — 108,7 тысячи.
Следом за ними, на второй и третьей строчках рейтинга оказались свердловчане, которые занимаются сферой связи, информации (110 тысяч) и финансовой, страховой (100 тысяч).
Следует отметить, что учителя получали в среднем 53 тысячи рублей, медики — 61,8 тысячи, промышленники — 76,7 тысячи, выяснила редакция TagilCity.ru.
Между тем, в декабре 2023 года средняя зарплата в регионе, согласно статистике, была намного выше (88,5 тысячи рублей).