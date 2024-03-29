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Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

В Свердловской области средняя зарплата возросла до 67,2 тысячи рублей

На 18,5% выросла средняя зарплата за год в Свердловской области

29 марта 2024, 11:07
Фото: 1MI

В Свердловской области средняя зарплата возросла до 67,2 тысячи рублей

В январе 2024 года средняя зарплата в Свердловской области по полному кругу организаций составила 67,2 тысячи рублей. Это на 18,5% больше, чем годом ранее.

Самая маленькая зарплата в начале года оказалась у тех, кто обслуживает гостиницы и работает в сфере общепита. Они получали в среднем около 38 тысяч рублей. А больше всего в январе зарабатывали ученые — 108,7 тысячи.

Следом за ними, на второй и третьей строчках рейтинга оказались свердловчане, которые занимаются сферой связи, информации (110 тысяч) и финансовой, страховой (100 тысяч).

Следует отметить, что учителя получали в среднем 53 тысячи рублей, медики — 61,8 тысячи, промышленники — 76,7 тысячи, выяснила редакция TagilCity.ru.

Между тем, в декабре 2023 года средняя зарплата в регионе, согласно статистике, была намного выше (88,5 тысячи рублей).

Средняя зарплата увеличилась на 33% в Свердловской области
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#Экономика#Эксклюзив#Свердловская область#Деньги#Статистика#Зарплата#Доходы#Профессии#Екатеринбург#Евгения Сафина
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