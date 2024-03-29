На трассе Екатеринбург — Курган в ДТП на «встречке» погиб водитель минивэна

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
Смертельное ДТП с участием двух транспортных средств зарегистрировали автоинспекторы Курганской области на 202 км трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган, сообщает пресс-служба ведомства.
Столкнулись отечественный минивэн «Газель» и грузовая фура марки Volvo, которые двигались навстречу друг другу. Установлено, что «Газелью» управлял молодой человек 1999 года рождения. Он выехал на соседнюю полосу, где и «встретился» с грузовиком. От сильного удара отечественное авто сильно искорежило, а мужчина получил смертельные травмы. У фуры разбито лобовое стекло, а также смята левая часть, однако водитель 1963 года остался жив.
В Курганской области в последние сутки прошли снегопады, водителей предупредили об ухудшении дорожных условий и необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Ранее в Нижнем Тагиле полиция завершила расследование смертельного ДТП с участием ВАЗа и Range Rover.