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Водитель «Газели» погиб в смертельном ДТП на трасе Екатеринбург — Курган

На трассе Екатеринбург — Курган в ДТП на «встречке» погиб водитель минивэна

29 марта 2024, 09:51
Фото: ГИБДД Курганской области

Водитель «Газели» погиб в смертельном ДТП на трасе Екатеринбург — Курган

В аварии на 202 км трассы Екатеринбург — Курган погиб мужчина, который находился за рулем «Газели». По неустановленной пока причине он выехал на встречную полосу.

Смертельное ДТП с участием двух транспортных средств зарегистрировали автоинспекторы Курганской области на 202 км трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: ГИБДД Курганской области

Столкнулись отечественный минивэн «Газель» и грузовая фура марки Volvo, которые двигались навстречу друг другу. Установлено, что «Газелью» управлял молодой человек 1999 года рождения. Он выехал на соседнюю полосу, где и «встретился» с грузовиком. От сильного удара отечественное авто сильно искорежило, а мужчина получил смертельные травмы. У фуры разбито лобовое стекло, а также смята левая часть, однако водитель 1963 года остался жив.

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В Курганской области в последние сутки прошли снегопады, водителей предупредили об ухудшении дорожных условий и необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Ранее в Нижнем Тагиле полиция завершила расследование смертельного ДТП с участием ВАЗа и Range Rover.

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