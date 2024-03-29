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Неизвестные в Екатеринбурге пытались выломать дверь в подъезд ломом

Неизвестные в Екатеринбурге пытались выломать дверь в подъезд ломом

29 марта 2024, 06:40
Фото: 1MI
Трое неизвестных в Екатеринбурге хотели проникнуть в подъезд, пытаясь взломать дверь ломом. Инцидент произошел 18 марта 2024 года.

Сперва мужчины позвонили по домофону в одну из квартир, однако компанию внутрь не пустили. Тогда они вооружились ломом и стали предпринимать попытки по взлому двери, пишет Е1.

Жильцы подъезда заметили действия хулиганов и стали им кричать. Дверь в итоге горожанам вскрыть не удалось, после чего они скрылись в неизвестном направлении.

Напомним, 16 марта 2024 года в Екатеринбурге два подростка стреляли из пневматического оружия по электричке. В отношении одного из них возбудили уголовное дело.

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