Неизвестные в Екатеринбурге пытались выломать дверь в подъезд ломом

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:40
Сперва мужчины позвонили по домофону в одну из квартир, однако компанию внутрь не пустили. Тогда они вооружились ломом и стали предпринимать попытки по взлому двери, пишет Е1.
Жильцы подъезда заметили действия хулиганов и стали им кричать. Дверь в итоге горожанам вскрыть не удалось, после чего они скрылись в неизвестном направлении.
Напомним, 16 марта 2024 года в Екатеринбурге два подростка стреляли из пневматического оружия по электричке. В отношении одного из них возбудили уголовное дело.