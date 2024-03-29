Один из старейших автосалонов в Екатеринбурге будет снесен

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
В администрации города и в Минстрое подписали постановление о сносе. Освоить данную территорию нужно будет в течение 10 лет. Компания-застройщик в настоящий момент не определена, пишет Е1.
Здесь планируют постройки многоэтажные дома на площади 85,3 тысячи квадратных метров, паркинг, детский сад, рассчитанный на 100 мест, и другие объекты.
Напомним, суд обязал администрацию Туринска до конца 2024 года ограничить доступ и снести несколько аварийных домов на двух улицах.