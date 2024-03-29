Отели не закроют: среди россиян набирает обороты майский отдых в Турции

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Турецкое издание Cumhuriyet выпустило статью, в которой сказано, что в стране высока вероятность массового закрытия отелей. Причина этому — долги гостиниц в размере 10 млрд евро. При этом более 70% отелей находятся в залоге и в случае невыполнения обязательств могут стать собственностью банков. Масштаб долгов перед финансовыми организациями возник ввиду оттока туристов в период коронавирусной пандемии, что вынудило отели занимать средства для покрытия расходов у банков.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян опроверг данную новость — туристы могут не бояться проблем с бронированием туров, особенно перед началом пляжного сезона.
Мурадян также подчеркнул, что Турция на сегодняшний день по-прежнему показывает высокий туристический поток, а гостиницы не прекращают вкладывать существенные средства в модернизацию номеров и продвижение на территории России. От турецких отельеров нет предпосылок о крахе, а представители российских туроператоров отмечают, что информации о закрытии отелей они не получали.
Если банк заберет отель за долги, у него довольно быстро появится новый собственник. В странах СНГ и Европы спрос на отдых в Турции очень высок, поэтому найти нового владельца для гостиницы не составит труда. Кроме того, 10 млрд евро для турецкой гостиничной сферы не является существенной суммой, — отметил Артур Мурадян.
Россияне практически каждый год занимают первое место по числу туристов в Турции. Например, в 2019 году страну посетили свыше 7 млн, а в коронавирусный 2020 год число уменьшилось до 2,1 млн. Однако в 2021 году количество отдыхающих из России вновь выросло и достигло 4,4 млн. Примечательно, что в 2022 турецкие курорты посетили 5,2 миллиона российских туристов, но лидерами стали гости из Германии. В прошлом году в Турцию прибыло 6,3 млн россиян, что позволило им вновь обойти другие страны. По расчетам специалистов, в этом году количество туристов может превзойти даже показатели 2019 года.
Турция — самое любимое направление у россиян. В конце весны турецкие курорты открывают пляжный сезон, поэтому Турция — это именно то место, где качественный морской заграничный отдых обойдется недорого.
Отдых в Турции на майские праздники радует доступными ценами, познавательными экскурсиями и множеством развлечений. Пляжи уже подготовлены к приему отдыхающих, аквапарки работают с первых дней мая, а стоимость номера в респектабельной гостинице еще не сильно завышена. Кроме подготовленных отелей и пляжей, полететь в мае стоит за свежими фруктами и ягодами. К этому времени здесь уже поспевают черешня, клубника, сочные апельсины и вкуснейшая мушмула и многое другое.
Во многих городах держатся стабильные нежаркие +25 °С, благодаря чему экскурсии по местным достопримечательностям не будут такими утомительными. Майский пляжный отдых популярен на курортах Средиземного моря. Например, в Аланье, Кемере и Белеке. Для теплого и бюджетного отдыха можно посетить Анталию. В этом городе во второй половине месяца температура воздуха достигает 29 °С, поэтому удастся погреться на солнышке и получить ровный красивый загар. К тому же по количеству развлечений Анталья обыгрывает многие курорты, ведь аквапарки, парки аттракционов, океанариумы и достопримечательности расположены внутри города.
Отдохнуть в мае 2024 года в конце можно и в Стамбуле, где получится поближе познакомиться с культурой Турции. Для посещения рекомендован собор Святой Софии, Голубая мечеть, мечеть Султанахмет и Сулеймание и бухта Золотой Рог. Путешествие по окрестностям Стамбула — к термальным курортам, природным достопримечательностям и древним городам — принесет немалое удовольствие.