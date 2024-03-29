Отели не закроют: среди россиян набирает обороты майский отдых в Турции

Россияне практически каждый год занимают первое место по числу туристов в Турции. Например, в 2019 году страну посетили свыше 7 млн, а в коронавирусный 2020 год число уменьшилось до 2,1 млн. Однако в 2021 году количество отдыхающих из России вновь выросло и достигло 4,4 млн. Примечательно, что в 2022 турецкие курорты посетили 5,2 миллиона российских туристов, но лидерами стали гости из Германии. В прошлом году в Турцию прибыло 6,3 млн россиян, что позволило им вновь обойти другие страны. По расчетам специалистов, в этом году количество туристов может превзойти даже показатели 2019 года.