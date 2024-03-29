tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Парк Маяковского в Екатеринбурге возьмут под охрану Росгвардии

Парк Маяковского в Екатеринбурге будут усиленно охранять после трагедии в «Крокусе»

29 марта 2024, 06:55
Фото: 1MI

Парк Маяковского в Екатеринбурге возьмут под охрану Росгвардии

В парке Маяковского, который находится в Екатеринбурге, поставят усиленную охрану. Все из-за недавнего теракта в «Крокусе».

Помимо этого парка, усиленная охрана будет работать на самых крупных общественных пространствах в городе.

По словам начальника управления культуры Ильи Маркова, на концертных и других площадках проверили все системы безопасности: навигацию, замки и так далее. Все работает, сообщает Е1.

Также проверяющие попросили начальство этих площадок рассказать, что в них не хватает для большей безопасности. Для усиленной охране в городе будут привлечены силы Росгвардии.

Охранять они будут парк Маяковского, «Космос», а также работать на крупных мероприятиях в ТЮЗе и ЦК «Урал».

Ранее сообщалось, что в летних лагерях Свердловской области усилят меры безопасности.

Охрана скрутила мужчину в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге охрана ТЦ избила посетителя стуломПолиция, Росгвардия, охрана и казаки выйдут в выходные на улицы Нижнего Тагила
#Общество#Свердловская область#Безопасность#Концерт#Парк#Росгвардия#Охрана#Теракт#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года
Подпишитесь
«Газоанализатор дал сбой»: УГМС объяснили пропажу данных о выбросах в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:46
В Нижнем Тагиле открылась выставка берестяного мастера Сергея Коротчени
Сегодня, 05:51
«Идут прямо под БТР»: пешеходы в Нижнем Тагиле нарушают ПДД
Вчера, 04:48
Ирбитская ЦГБ получила штраф за приписку медпомощи «пациентке» из Нижнего Тагила
Вчера, 09:29
Еще пять маршрутов муниципальных автобусов с 1 апреля выйдут в Тагиле на маршруты
27 марта, 15:45
Группа «Пикник» выступит в Екатеринбурге под охраной Росгвардии
Вчера, 15:45
"