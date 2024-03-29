Парк Маяковского в Екатеринбурге будут усиленно охранять после трагедии в «Крокусе»

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
Помимо этого парка, усиленная охрана будет работать на самых крупных общественных пространствах в городе.
По словам начальника управления культуры Ильи Маркова, на концертных и других площадках проверили все системы безопасности: навигацию, замки и так далее. Все работает, сообщает Е1.
Также проверяющие попросили начальство этих площадок рассказать, что в них не хватает для большей безопасности. Для усиленной охране в городе будут привлечены силы Росгвардии.
Охранять они будут парк Маяковского, «Космос», а также работать на крупных мероприятиях в ТЮЗе и ЦК «Урал».
Ранее сообщалось, что в летних лагерях Свердловской области усилят меры безопасности.