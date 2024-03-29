Под Екатеринбургом ввели карантин по бешенству из-за больных лисиц

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Там нашли две бешеные лисицы, пишет Е1. Поймал их охотник в районе дороги станция Курманка — Студенческий. В настоящий момент в регионе неблагополучными считаются деревни Гагарка и Курманка. Карантин будет действовать до 2 мая.
Всех, кто живет в этих деревнях в домах на Рябиновой, Ленина, Толмачева, Садовой и Полевой, просят срочно сделать прививки домашним питомцам.
Привить животных можно 3 апреля на Белоярской ветеринарной станции, в деревнях Гагарка и Курманке. Это бесплатно.
Ранее сообщалось, что администрация поселка под Тагилом заплатит 50 тысяч за нападение собаки на подростка.