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Карантин по бешенству введен под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом ввели карантин по бешенству из-за больных лисиц

29 марта 2024, 12:45
Фото: 1MI

Карантин по бешенству введен под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом введен карантин по бешенству. Речь идет о Белоярском и Заречном.

Там нашли две бешеные лисицы, пишет Е1. Поймал их охотник в районе дороги станция Курманка — Студенческий. В настоящий момент в регионе неблагополучными считаются деревни Гагарка и Курманка. Карантин будет действовать до 2 мая.

Всех, кто живет в этих деревнях в домах на Рябиновой, Ленина, Толмачева, Садовой и Полевой, просят срочно сделать прививки домашним питомцам.

Привить животных можно 3 апреля на Белоярской ветеринарной станции, в деревнях Гагарка и Курманке. Это бесплатно.

Ранее сообщалось, что администрация поселка под Тагилом заплатит 50 тысяч за нападение собаки на подростка.

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#Происшествия#Свердловская область#Администрация#Прививки#Бешенство#Охотник#Карантин#Ветеринарная станция#Екатеринбург#Деревни#Дарья Сорокина
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