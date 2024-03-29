Под Нижним Тагилом автобус компании ЕВРАЗ НТМК улетел в кювет

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Дорожный инцидент с участием пассажирского автобуса компании ЕВРАЗ НТМК был зарегистрирован в четверг, 28 марта, написал паблик «Инцидент Нижний Тагил».
Автобус снесло в кювет в районе поселка Черноисточинск на трассе Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка.
Пассажиры и сам шофер не пострадали. Автобус также остался цел. После того, как его вытащили из кювета на дорогу, он продолжил движение.
В ГИБДД напомнили водителям, что в условиях плохой видимости после снегопадов следует крайне осторожно вести себя на дороге: не превышать скорость, не совершать необдуманных и резких маневров. Также следует учитывать состояние дорожного покрытия и оценивать плотность трафика.
Ранее на дороге недалеко от Нижнего Тагила уснул за рулем и столкнулся с автобусом.