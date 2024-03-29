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Автобус ЕВРАЗа улетел в кювет под Нижним Тагилом

Под Нижним Тагилом автобус компании ЕВРАЗ НТМК улетел в кювет

29 марта 2024, 14:30
Фото: 1MI

Автобус ЕВРАЗа улетел в кювет под Нижним Тагилом

Было скользко и водитель на трассе под Нижним Тагилом не удержал тяжелый автобус на дороге.

Дорожный инцидент с участием пассажирского автобуса компании ЕВРАЗ НТМК был зарегистрирован в четверг, 28 марта, написал паблик «Инцидент Нижний Тагил».

Автобус снесло в кювет в районе поселка Черноисточинск на трассе Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка.

Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

Пассажиры и сам шофер не пострадали. Автобус также остался цел. После того, как его вытащили из кювета на дорогу, он продолжил движение.

В ГИБДД напомнили водителям, что в условиях плохой видимости после снегопадов следует крайне осторожно вести себя на дороге: не превышать скорость, не совершать необдуманных и резких маневров. Также следует учитывать состояние дорожного покрытия и оценивать плотность трафика.

Ранее на дороге недалеко от Нижнего Тагила уснул за рулем и столкнулся с автобусом.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Автобус#Кювет#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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