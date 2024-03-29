Подростки накладывали камни на ж/д пути в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Хулиганили школьники 26 марта. Они бегали на 472 км 1 пикета перегона станций Исеть — Аять. Внимание на них обратили машинисты. Инспекторы ПДН выехали на место, где нашли двух мальчиков, которым 10 и 11 лет.
Выяснилось, что ребята вышли погулять в зоне интенсивного движения поездов. К тому же они накладывали камни на рельсы. Как они рассказали сами, делали это из любопытства.
Полицейские позвонили родителям школьников. Они приехали в отделение, где с ними провели профилактическую беседу. Теперь родителей подростков могут привлечь по ч. 1 статьи 5.35 КоАП РФ, отметили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Ранее сообщалось, что грузовой состав сошел с рельсов в Асбесте.