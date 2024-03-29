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Подростки накладывали камни на ж/д пути в Нижнем Тагиле

Подростки накладывали камни на ж/д пути в Нижнем Тагиле

29 марта 2024, 07:57
Фото: Управление на транспорте МВД России по УрФО
Полицейские Нижнего Тагила разыскали подростков, которые накладывали камни на ж/д пути.

Хулиганили школьники 26 марта. Они бегали на 472 км 1 пикета перегона станций Исеть — Аять. Внимание на них обратили машинисты. Инспекторы ПДН выехали на место, где нашли двух мальчиков, которым 10 и 11 лет.

Выяснилось, что ребята вышли погулять в зоне интенсивного движения поездов. К тому же они накладывали камни на рельсы. Как они рассказали сами, делали это из любопытства.

Полицейские позвонили родителям школьников. Они приехали в отделение, где с ними провели профилактическую беседу. Теперь родителей подростков могут привлечь по ч. 1 статьи 5.35 КоАП РФ, отметили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Ранее сообщалось, что грузовой состав сошел с рельсов в Асбесте.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Полиция#Школьники#Рельсы#Ж/д переезд#Родители#Екатеринбург#Транспортная полиция#Ж/д пути#Ж/д#Дарья Сорокина
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