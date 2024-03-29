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Прохожие в Екатеринбурге приняли парня за закладчика и забрали его вещи и деньги

Прохожие в Екатеринбурге приняли парня за закладчика и забрали его вещи и деньги

29 марта 2024, 04:57
Фото: 1MI
В Екатеринбурге трое прохожих, заметив 20-летнего молодого человека, решили, что он закладчик и забрали у него вещи и деньги. Инцидент случился в Основинском парке 24 марта 2024 года.

К молодому человеку подошли двое мужчин и женщина и, решив, что он распространяет наркотики, попытались сначала выпросить запрещенные вещества, а затем отобрали у него деньги, наушники и телефон, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Телефон злоумышленники отдали в ломбард, а наушники один из них преподнес своей знакомой в качестве подарка. Вскоре их нашли и задержали. Выяснилось, что все трое были неоднократно судимы.

Напомним, в Нижнем Тагиле 17-летний подросток напал на сверстника и, избив его забрал у пострадавшего телефон. Школьника поймали и возбудили уголовное дело.

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