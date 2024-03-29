Прохожие в Екатеринбурге приняли парня за закладчика и забрали его вещи и деньги

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
К молодому человеку подошли двое мужчин и женщина и, решив, что он распространяет наркотики, попытались сначала выпросить запрещенные вещества, а затем отобрали у него деньги, наушники и телефон, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Телефон злоумышленники отдали в ломбард, а наушники один из них преподнес своей знакомой в качестве подарка. Вскоре их нашли и задержали. Выяснилось, что все трое были неоднократно судимы.
Напомним, в Нижнем Тагиле 17-летний подросток напал на сверстника и, избив его забрал у пострадавшего телефон. Школьника поймали и возбудили уголовное дело.