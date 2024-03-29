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В Екатеринбурге пьяный водитель пытался дать взятку автоинспекторам

Пьяный водитель в Екатеринбурге предлагал инспекторам 50 тысяч рублей за молчание

29 марта 2024, 12:10
Фото: ГИБДД Свердловской области

В Екатеринбурге пьяный водитель пытался дать взятку автоинспекторам

Автоинспекторы в Екатеринбурге поймали водителя в алкогольном опьянении, однако мужчина не хотел остаться без прав и предложил им «выкуп».

Водителя «под мухой» на автомобиле Lifan сотрудники ГИБДД Екатеринбурга остановили на улице Толедова. 43-летний мужчина отказался от медосвидетельствования, но нашел свой способ решить проблему, сообщает пресс-служба ведомства.

Он предложил инспекторам взятку 50 тысяч рублей. Деньги водитель не стал отдавать в руки, а засунул под ручной тормоз патрульной машины.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Инспекторы предложением не воспользовались, вместо этого они предупредили мужчину об уголовной ответственности и доставили его в территориальный ОВД. Задержанный пояснил, что он не хотел лишиться водительских прав на два года, ведь ранее его уже ловили в пьяном состоянии за рулем.

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Теперь ему грозит куда более серьезное наказание: за дачу взятки должностному лицу он может лишиться свободы на восемь лет и заплатить штраф в размере 30-кратной суммы взятки.

Ранее пьяного водителя за рулем авто поймали в Кировграде. Мужчина всю ночь праздновал, но все же решил добраться до дома самостоятельно.

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