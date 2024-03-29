Пьяный водитель в Екатеринбурге предлагал инспекторам 50 тысяч рублей за молчание

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Водителя «под мухой» на автомобиле Lifan сотрудники ГИБДД Екатеринбурга остановили на улице Толедова. 43-летний мужчина отказался от медосвидетельствования, но нашел свой способ решить проблему, сообщает пресс-служба ведомства.
Он предложил инспекторам взятку 50 тысяч рублей. Деньги водитель не стал отдавать в руки, а засунул под ручной тормоз патрульной машины.
Инспекторы предложением не воспользовались, вместо этого они предупредили мужчину об уголовной ответственности и доставили его в территориальный ОВД. Задержанный пояснил, что он не хотел лишиться водительских прав на два года, ведь ранее его уже ловили в пьяном состоянии за рулем.
Теперь ему грозит куда более серьезное наказание: за дачу взятки должностному лицу он может лишиться свободы на восемь лет и заплатить штраф в размере 30-кратной суммы взятки.
Ранее пьяного водителя за рулем авто поймали в Кировграде. Мужчина всю ночь праздновал, но все же решил добраться до дома самостоятельно.