Пьяный водитель в Екатеринбурге предлагал инспекторам 50 тысяч рублей за молчание

Инспекторы предложением не воспользовались, вместо этого они предупредили мужчину об уголовной ответственности и доставили его в территориальный ОВД. Задержанный пояснил, что он не хотел лишиться водительских прав на два года, ведь ранее его уже ловили в пьяном состоянии за рулем.