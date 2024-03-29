Рыбалка в Свердловской области: самые клевые места

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Журналисты TagilCity.ru пообщались с заядлыми рыбаками. Тайные свои места тагильчане раскрывать, конечно, не стали, но о том, где, когда и какую рыбу искать, рассказали охотно. Для чистоты мнения по вопросам увлечения рыбалкой свою точку зрения выразили не только мужчины, но и заядлые женщины-рыбачки. Так где же в Нижнем Тагиле, да и в целом в Свердловской области, рыбачить хорошо?
Зависит от рыбы, на которую идешь.Тут уже и выбирается место. Если хищная рыба, то это заводи на реке, чтобы глубина была. Если это мирная, то тут с берега по большей части. Плюс снасти. Факторов достаточно много. Надо учитывать, в какое время суток и как расположено солнце по отношению к месту, глубину, растительность. Если речь о хищниках, то они выбирают места после течения, где мирная рыба выбивается из сил, там проще охотиться. Есть некоторые моменты, например, заводы с техническим производством. Рыба старается держаться от такого места подальше. Еще интересный момент: в местах, где проходят высоковольтные провода, также могут скрываться целые стаи рыб, — рассказал редакции TagilCity.ru Илья Быков, рыбак из Нижнего Тагила.
В 30 км южнее Нижнего Тагила располагается Леневское водохранилище. Это искусственный водоем, созданный в 1950-х годах для нужд металлургического комбината. Водохранилище имеет площадь около 10 квадратных километров и глубину до 12 метров. В этих водах можно поймать щуку, окуня, леща, плотву, карася и не только. Рыбалка здесь популярна среди местных жителей.
Предпочитаю ловить за городом, не ближе 20 км от города. Места много, главное, чтобы экологически безопасное. Ну, а какой вид рыбалки уже смотришь по сезону. Нюансы тоже учитывать нужно: направление ветра, давление, осадки, температура воздуха. Также нельзя забывать про глубину, загрязненность, мутность воды, её цветение и скорость течения рек немаловажно. На Леневке в коряжнике неплохо берет щука и окунь. Мирной рыбы мало, — рассказывает Антон Серебряников, опытный тагильский рыбак.
Речка Выя является притоком реки Тагил и протекает через несколько населенных пунктов. Тут же расположено Верхневыйское водохранилище. В этих водах можно поймать щуку, окуня, леща, плотву, карася и других рыб. Еще в городе есть Нижнетагильское водохранилище. Водоем имеет площадь около 10 квадратных километров и глубину до 12 метров. Кстати, рыбу тут продолжают ловить, несмотря на выявленные нарушения нижнетагильских предприятий. Так, например, Росприроднадзор после проверки сделал вывод, что ВГОК превышает уровень нормы сброса вредных веществ в реку Тагил, а ЕВРАЗ загрязняет реки Малая Кушва и Вязовка, которые впадают в местный пруд.
У нас рыбка на разных водоемах есть. И в Нижнетагильском, и на Верхневыйском водохранилищах. Там и карась, и сорожка, и окуньки. Рыбка клюет в разный сезон, но пока неохотно, лед будет сходить — опять активизируется, — рассказывает Мария Билык, специально для TagilCity.ru.
Черноисточинский пруд является одним из самых больших водоемов в Нижнем Тагиле. Здесь также водится множество видов рыб, включая щуку, окуня, леща и плотву. Рыбачат в Черной успешно в любое время года, но наиболее популярным временем является лето. К слову, в пруду можно встретить не только рыбу, а например уток и лебедей. Также на пруду есть несколько оборудованных мест для рыбалки, где можно арендовать лодку или купить необходимые снасти.
В Тагиле езжу в Черноисточинск. Там много берегов, где заходят рыбаки. Например, в районе лагеря «Чайка». В Черной сейчас в основном подлещик, некрупный, до 500 грамм, сорожка, окуньки. Щука тоже есть, но, видимо, мало, ее редко на этом водоеме кто вылавливает. А так, на середину вдоль русла примерно и глубина 5-6 метров. Там и ловится, — делится опытом Мария.
Место для рыбалки выбираем снастями. Смотря на какие снасти собрались рыбачить, какую рыбу хотели бы половить. И, конечно, доступность водоема. Например, если окунь, то можно и у берега его ловить. Бывает, с одной лунки собираешь несколько десятков окуней поймать. За белой рыбой нужно пройти подальше и на глубину побольше или к ямкам. На некоторых водоёмах зимой рыба совсем не активна, а летом наоборот. Также есть технические водоёмы, на которых не рыбачим. Рыба водится и в Муринских прудах, и в Леневском водохранилище, и в Черноисточинском, — говорит Оксана Федорова, рыболов-любитель из Нижнего Тагила.
В Верхней Салде есть несколько мест, которые считаются хорошими для рыбалки. Одно из них — это озеро Верхнесалдинское. Здесь можно поймать окуня, щуку и леща. Также в городе популярна река Салда. Местные ловят тут язя, но не только мирная рыба водится в реке, хищников тоже хватает. Стоит упомянуть озеро Нижнесалдинское, которое находится недалеко от Верхней Салды. Оно известно своей прозрачной водой и живописными берегами. В Верхней Салде есть и другие подходящие места для рыбалки, но эти три являются наиболее популярными и привлекательными для любителей этого вида отдыха.
Одно из излюбленных рыбаками мест в Екатеринбурге — это река Исеть. На наживку там ловится и окунь и щука. Также свердловчане признают озеро Балтым, оно находится недалеко от Уральской столицы. И конечно нельзя не упомянуть озеро Песчаное, что интересно образовалось оно в результате добычи песка для строительства города. Зимой, когда озеро Песчаное замерзает, на нем устраивают выставку ледяных скульптур, созданных местными художниками.
В Свердловской области из множества возможных мест для рыбалки выделяются озеро Таватуй — это одно из самых популярных мест в регионе. Здесь можно поймать окуня, щуку, леща, плотву и другую рыбу. Также в этот список можно добавить реку Чусовую. Здесь можно поймать хариуса, щуку, окуня и язя.
Лучшее время для рыбалки зависит от того, какую рыбу вы хотите поймать и в каком водоеме вы находитесь. Однако, в общем случае, рыбалка наиболее успешна в теплое время года, когда вода прогревается и рыба становится более активной.
Весной, многие виды рыб начинают активно питаться перед нерестом. Это может быть хорошим временем для ловли щуки, окуня и других хищников.
Летом, когда вода достигает своей максимальной температуры, многие виды рыб становятся более активными и могут быть пойманы на различные виды приманок.
Осенью, когда вода начинает охлаждаться, рыбы начинают активно питаться перед зимовкой. Это может быть хорошим временем для ловли карпа, карася и других мирных рыб.
Зима вносит свои коррективы. Некоторые виды рыб, такие как окунь, щука и судак, могут быть активными даже в холодное время года. Они часто кормятся вблизи дна, где вода теплее. А вот такие например как карп и лещ, могут быть менее активными зимой и кормиться реже. Они предпочитают более теплые воды и могут быть пойманы на приманки, которые имитируют их естественную пищу.