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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

В Нижнем Тагиле старостам сельских населенных пунктов увеличат зарплату

С 1 апреля на 18% поднимут зарплаты старостам сел и деревень под Нижним Тагилом

29 марта 2024, 13:52
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле старостам сельских населенных пунктов увеличат зарплату

С 1 апреля 2024 года 13 старост сельских населенных пунктов Нижнего Тагила будут получать зарплату на 18% больше, чем ранее.

Последняя надбавка старостам назначалась в июне 2023 года. Они стали получать ежемесячную зарплату в сумме 3,8 тысячи рублей.

Однако с 1 апреля 2024 года в силу вступает новое постановление мэра. Теперь за работу старосты будут иметь почти по 4,6 тысячи рублей (с начислениями). На эти цели на год выделено 715,8 тысячи рублей, выяснила редакция TagilCity.ru.

А в конце декабря 2023 года депутаты Гордумы Нижнего Тагила одобрили кандидатуры, которые заняли должности старост 10 сельских населенных пунктов.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Деньги#Зарплата#Постановление#Сельские населенные пункты#Екатеринбург#Евгения Сафина#Старосты
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