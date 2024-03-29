С 1 апреля на 18% поднимут зарплаты старостам сел и деревень под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Последняя надбавка старостам назначалась в июне 2023 года. Они стали получать ежемесячную зарплату в сумме 3,8 тысячи рублей.
Однако с 1 апреля 2024 года в силу вступает новое постановление мэра. Теперь за работу старосты будут иметь почти по 4,6 тысячи рублей (с начислениями). На эти цели на год выделено 715,8 тысячи рублей, выяснила редакция TagilCity.ru.
А в конце декабря 2023 года депутаты Гордумы Нижнего Тагила одобрили кандидатуры, которые заняли должности старост 10 сельских населенных пунктов.