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Шоумен Сергей Светлаков отказался от помощи психолога после теракта в «Крокусе»

Сергей Светлаков из-за уральской закалки отказался от психолога после теракта

29 марта 2024, 10:55
Фото: тг-канал Сергея Светлакова

Шоумен Сергей Светлаков отказался от помощи психолога после теракта в «Крокусе»

Сергей Светлаков не стал консультироваться с психологом после страшного теракта в «Крокус сити холле», заявив об особой закалке после «свердловского детства».

Сергей Светлаков не пойдет на прием к психологу после теракта в «Крокусе». Об этом он рассказал в интервью блогеру Надежде Стрелец.

По его словам, психологи хорошо выполняют свою работу и обязательно помогут тем, кто к ним обратится. Однако ему лично такая помощь не требуется после особой «школы уральского детства».

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А вот за племянницу, которая вместе с ним пришла в тот день на концерт рок-группы «Пикник», шоумен всерьез испугался — ведь ее детство было совсем другим. Страх меняет человека изнутри, и в этот момент он становится очень уязвимым, добавил Сергей.

Напомним, что уроженец Свердловской области и бывший участник «Уральских пельменей» оказался одним из тех, кому удалось выбраться из здания развлекательного центра 22 марта. Свои эмоции он описал в трех словах: «Это был ужас».

Группа «Пикник» решила не отменять концертный тур по стране после теракта. В Екатеринбург коллектив приедет 14 апреля, где выступит под охраной Росгвардии.

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