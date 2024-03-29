Сергей Светлаков из-за уральской закалки отказался от психолога после теракта

А вот за племянницу, которая вместе с ним пришла в тот день на концерт рок-группы «Пикник», шоумен всерьез испугался — ведь ее детство было совсем другим. Страх меняет человека изнутри, и в этот момент он становится очень уязвимым, добавил Сергей.