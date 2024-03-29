Сергей Светлаков из-за уральской закалки отказался от психолога после теракта

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Сергей Светлаков не пойдет на прием к психологу после теракта в «Крокусе». Об этом он рассказал в интервью блогеру Надежде Стрелец.
По его словам, психологи хорошо выполняют свою работу и обязательно помогут тем, кто к ним обратится. Однако ему лично такая помощь не требуется после особой «школы уральского детства».
А вот за племянницу, которая вместе с ним пришла в тот день на концерт рок-группы «Пикник», шоумен всерьез испугался — ведь ее детство было совсем другим. Страх меняет человека изнутри, и в этот момент он становится очень уязвимым, добавил Сергей.
Напомним, что уроженец Свердловской области и бывший участник «Уральских пельменей» оказался одним из тех, кому удалось выбраться из здания развлекательного центра 22 марта. Свои эмоции он описал в трех словах: «Это был ужас».
Группа «Пикник» решила не отменять концертный тур по стране после теракта. В Екатеринбург коллектив приедет 14 апреля, где выступит под охраной Росгвардии.