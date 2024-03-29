Шестидневная рабочая неделя предстоит в апреле россиянам

В этом году выходной день перенесли с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля. То есть в субботу россияне поработают, зато позже выйдут с выходных и будут отдыхать в понедельник. Отдохнут россияне 28, 29 и 30 апреля, а также 1 мая.