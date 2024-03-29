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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

В России одна из суббот апреля 2024 года будет рабочей

Шестидневная рабочая неделя предстоит в апреле россиянам

29 марта 2024, 13:35
Фото: 1MI

В России одна из суббот апреля 2024 года будет рабочей

В апреле 2024 года для россиян будет рабочая суббота. Она выпадает на 27 апреля.

Согласно производственному календарю, всех тех, кто работает пять дней в неделю, ждут семь классических выходных дней по субботам и воскресеньям: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 28.

Отдых в честь 1 мая стартует с 28 апреля (выпадает на воскресенье) и продлится четыре дня. По российским законам, если выходной и нерабочий праздничный день приходятся на одну дату, то день отдыха можно перенести.

В этом году выходной день перенесли с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля. То есть в субботу россияне поработают, зато позже выйдут с выходных и будут отдыхать в понедельник. Отдохнут россияне 28, 29 и 30 апреля, а также 1 мая.

Фото: «Правительство России»

Напомним, что в апреле будет много праздников. Это День единения с народом Беларуси (2 апреля), а также праздник всех работников следственных органов, День здоровья и другие.

Ранее начальника обязали сократить рабочий день свердловчкого инвалида. Дело в том, что он как лицо с ОВЗ имел право работать на 1 час меньше, но в договоре было прописано обратное.

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#Отдых#Выходные#Праздники#Календарь#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Суббота#Производственный календарь
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