Шестидневная рабочая неделя предстоит в апреле россиянам

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Согласно производственному календарю, всех тех, кто работает пять дней в неделю, ждут семь классических выходных дней по субботам и воскресеньям: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 28.
Отдых в честь 1 мая стартует с 28 апреля (выпадает на воскресенье) и продлится четыре дня. По российским законам, если выходной и нерабочий праздничный день приходятся на одну дату, то день отдыха можно перенести.
В этом году выходной день перенесли с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля. То есть в субботу россияне поработают, зато позже выйдут с выходных и будут отдыхать в понедельник. Отдохнут россияне 28, 29 и 30 апреля, а также 1 мая.
Напомним, что в апреле будет много праздников. Это День единения с народом Беларуси (2 апреля), а также праздник всех работников следственных органов, День здоровья и другие.
Ранее начальника обязали сократить рабочий день свердловчкого инвалида. Дело в том, что он как лицо с ОВЗ имел право работать на 1 час меньше, но в договоре было прописано обратное.