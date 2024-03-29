Скучал по Новому году: в Екатеринбурге пойман кидавшийся в прохожих петардами хулиган

Задержанный уверял, что не хотел причинить кому-либо вред своими действиями. Полицейские составили на него протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство и отпустили. За подобное правонарушение законом предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей.