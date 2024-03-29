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В Екатеринбурге поймали мужчину, который кидался в прохожих петардами

Скучал по Новому году: в Екатеринбурге пойман кидавшийся в прохожих петардами хулиган

29 марта 2024, 11:42
Фото: 1MI

В Екатеринбурге поймали мужчину, который кидался в прохожих петардами

Правоохранители нашли и задержали 40-летнего жителя Екатеринбурга, который кидал горящие петарды под ноги прохожим. Свои поступки он объяснил ностальгией по Новому году.

Сотрудники екатеринбургской полиции вычислили мужчину, который развлекался, кидаясь в прохожих горящей пиротехникой, сообщает пресс-служба ведомства.

40-летний мужчина объяснил свой поступок просто: с Нового года у него остались пиротехнические изделия, он вспомнил о празднике и загрустил.

У ног прохожего в Екатеринбурге взорвалась петарда
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Задержанный уверял, что не хотел причинить кому-либо вред своими действиями. Полицейские составили на него протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство и отпустили. За подобное правонарушение законом предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей.

Ранее в Нижнем Тагиле хулиганы стреляли по окнам многоэтажек из пневматики.

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#Происшествия#Полиция#Хулиган#Хулиганство#18+#Екатеринбург#Петарда#Дарья Бобровицкая
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