Спрос на дворников в Свердловской области вырос в два раза

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Так, с начала 2024 года в регионе появилось более тысячи вакансий в сфере ЖКХ. Это на 32% больше, чем было в 2023 году, рассказали в сервисе HeadHunter.
Стало больше объявлений о работе дворником. Зарплата, которую предлагают работодатели — 27,2 тысячи рублей. Это на 12% больше в сравнении с 2023 годом.
Кроме дворников, в ЖКХ есть повышенный спрос на слесарей, водителей, сантехников, поваров и других специалистов.
Напомним, в Екатеринбурге не хватает технологов, раскройщиков и швей. При этом, согласно официальным данным, размер заработной платы у них достиг 73 тысяч рублей.