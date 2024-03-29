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Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

Спрос на дворников в Свердловской области вырос в два раза

Спрос на дворников в Свердловской области вырос в два раза

29 марта 2024, 05:48
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области стало в два раза больше предложений о работе дворников.

Так, с начала 2024 года в регионе появилось более тысячи вакансий в сфере ЖКХ. Это на 32% больше, чем было в 2023 году, рассказали в сервисе HeadHunter.

Стало больше объявлений о работе дворником. Зарплата, которую предлагают работодатели — 27,2 тысячи рублей. Это на 12% больше в сравнении с 2023 годом.

Кроме дворников, в ЖКХ есть повышенный спрос на слесарей, водителей, сантехников, поваров и других специалистов.

Напомним, в Екатеринбурге не хватает технологов, раскройщиков и швей. При этом, согласно официальным данным, размер заработной платы у них достиг 73 тысяч рублей.

В Свердловской области стало больше высокооплачиваемых вакансий
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#Экономика#Свердловская область#Работа#Статистика#Зарплата#ЖКХ#Работодатели#Дворник#Сотрудники#Спрос#Вакансии#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Соискатели
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