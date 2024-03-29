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Родные рассказали про решение погибшей свердловчанки о поездке в «Крокус»

Стало известно, как погибшая свердловчанка оказалась в «Крокусе»

29 марта 2024, 11:22
Фото: 1MI

Родные рассказали про решение погибшей свердловчанки о поездке в «Крокус»

Стало известно, как погибшая жительница Верхней Пышмы Наталья Зудина решила ехать на концерт группы «Пикник» в «Крокус». Тот день стал для нее последним, так как на площадку напали террористы, которые расстреляли невинных людей.

Наталья Зудина была фанаткой русского рока и часто посещала концерты различных групп. Ездила на них она одна. Также решила сделать и в этот раз, пишет Ура.ру со ссылкой на родных погибшей.

По словам одноклассницы Натальи, она была очень жизнерадостной, самодостаточной и бесстрашной. Ей никогда не было скучно даже в одиночестве.

Окончив вуз в Екатеринбурге, Наталья уехала в Москву, где стала строить карьеру, вышла замуж. На похороны женщины пришли десятки человек. Многие плакали.

Ранее сообщалось, что Сергей Светлаков из-за уральской закалки отказался от психолога после теракта.

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#Происшествия#Москва#Концерт#Терроризм#Похороны#Террористы#18+#Екатеринбург#Пикник#Дарья Сорокина#Свердловчанка#Теракт в "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года
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