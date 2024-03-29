Стало известно, как погибшая свердловчанка оказалась в «Крокусе»

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Наталья Зудина была фанаткой русского рока и часто посещала концерты различных групп. Ездила на них она одна. Также решила сделать и в этот раз, пишет Ура.ру со ссылкой на родных погибшей.
По словам одноклассницы Натальи, она была очень жизнерадостной, самодостаточной и бесстрашной. Ей никогда не было скучно даже в одиночестве.
Окончив вуз в Екатеринбурге, Наталья уехала в Москву, где стала строить карьеру, вышла замуж. На похороны женщины пришли десятки человек. Многие плакали.
Ранее сообщалось, что Сергей Светлаков из-за уральской закалки отказался от психолога после теракта.