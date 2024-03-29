Труп дедушки обнаружили прохожие на улице в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Об обнаруженном трупе рассказали очевидцы в telegram-канале «Злой Екатеринбург». В СК организовали проверку по этому факту. Тело дедушки отправят на судмедэкспертизу, чтобы выяснить, как давно и от чего он умер.
Предварительно известно, что смерть не носит криминального характера. Но детали будут известны позднее.
Также 29 марта труп пожилой женщины был найден возле ж/д путей на перегоне станций Шувакиш — Гипсовая.