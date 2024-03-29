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Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Труп мужчины найден в Екатеринбурге

Труп дедушки обнаружили прохожие на улице в Екатеринбурге

29 марта 2024, 11:13
Фото: 1MI

Труп мужчины найден в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на улице Походная, 72 прохожие увидели труп пожилого мужчины. Позднее была установлена личность умершего, ему было 79 лет.

Об обнаруженном трупе рассказали очевидцы в telegram-канале «Злой Екатеринбург». В СК организовали проверку по этому факту. Тело дедушки отправят на судмедэкспертизу, чтобы выяснить, как давно и от чего он умер.

Предварительно известно, что смерть не носит криминального характера. Но детали будут известны позднее.

Также 29 марта труп пожилой женщины был найден возле ж/д путей на перегоне станций Шувакиш — Гипсовая.

Жители Екатеринбурга обнаружили труп мужчины
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#Происшествия#Свердловская область#Пенсионер#Дедушка#18+#Екатеринбург#Пожилой мужчина#Дарья Сорокина
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