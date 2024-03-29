Труп пожилой женщины нашли возле ж/д путей на перегоне станций Шувакиш — Гипсовая

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Предположительно, свердловчанка могла скончаться из-за несчастного случая на железной дороге, пишет «КП-Екатеринбург».
Сотрудники центрального межрегионального управления СК на транспорте проводят доследственную проверку. Обстоятельства и причины смерти пожилой женщины в настоящий момент выясняются.
Напомним, 27 марта 2024 года в Екатеринбурге прохожие заметили мертвого молодого мужчину, лежавшего на улице в районе Эльмаша.
По предварительной версии, криминала в данном происшествии нет. Тело отправили на экспертизу для уточнения причины смерти.