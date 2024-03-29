Цифровые сервисы СОГАЗа помогают сократить время на лечение пациентов в 2 раза

Posted 29 марта, 09:25
Published 29 марта, 09:25
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Собрали основные преимущества цифровых сервисов по ДМС:
1. ИИ поможет быстро разобраться в симптомах.
В мобильном приложении «СОГАЗ — здоровье и страхование» доступен умный симптом-чекер на основе ИИ. Он проанализирует данные о самочувствии и направит на онлайн-консультацию или очный приём к профильному врачу.
2. Медицинские консультации доступны онлайн.
Дежурный терапевт на связи круглосуточно, он ответит на все вопросы о здоровье. При необходимости — назначит план лечения и выпишет направление на анализы.
3. За результатами анализов не нужно ехать в лабораторию.
Результаты готовых исследований придут на электронную почту, а по ряду лабораторий будут доступны в электронной медкарте в мобильном приложении.
4. Расшифровка анализов без посещения врача.
Результаты исследований можно обсудить онлайн с профильным специалистом. Врач поможет разобраться в анализах и рентгеновских снимках, подскажет дальнейший план лечения.
5. Оформить полис ДМС можно онлайн.
Не нужно посещать офис. Достаточно перейти по ссылке и выбрать нужное наполнение полиса «Доктор Лайк». Помимо амбулаторного лечения в полис можно добавить стоматологию или диспансерные осмотры (для детей). Бланк полиса придёт на электронную почту.