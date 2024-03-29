Установка оборудования в Молодежном театре Тагила обойдется на 34% дешевле

ООО «ЦТТС» было зарегистрировано в Новосибирске и работает с 2014 года. Директором организации является Отар Макиев. Компания была поставщиком в 46 госконтрактах на общую сумму в 668,2 миллиона рублей, в том числе для различных театров и дворцов культуры.