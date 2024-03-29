tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

В Нижнем Тагиле оборудование в Молодежном театре установит компания из Сибири

Установка оборудования в Молодежном театре Тагила обойдется на 34% дешевле

29 марта 2024, 12:10
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле оборудование в Молодежном театре установит компания из Сибири

Определен подрядчик, который будет заниматься установкой сценического оборудования в Молодежном театре Нижнего Тагила. Работами займется компания из Новосибирска.

Всего в госзакупке выразили желание участвовать три фирмы. Наименьшую стоимость исполнения условий контракта предложило ООО «Центр театральных технологий Сибири». Компания снизила начальную цену со 122,5 миллиона рублей до 80,9 миллиона.

Согласно документации, в Новом молодежном театре Нижнего Тагила работы должны быть окончены к 1 сентября 2024 года. Подрядчик смонтирует системы освещения, звука, связи, видеопроекции и затем наладит их.

ООО «ЦТТС» было зарегистрировано в Новосибирске и работает с 2014 года. Директором организации является Отар Макиев. Компания была поставщиком в 46 госконтрактах на общую сумму в 668,2 миллиона рублей, в том числе для различных театров и дворцов культуры.

Что сделано и как работал «Новый молодежный театр» в Тагиле во время капремонта
Узнать подробнее
Читайте также:
«Действительно, новый»: в Тагиле окончен первый этап капремонта Молодежного театра317 млн рублей потрачено на реконструкцию «Молодежного театра» в Нижнем ТагилеНовую подсветку протестировали на здании Молодежного театра в Нижнем Тагиле
#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Поставщик#Зрители#Сцена#Оборудование#Екатеринбург#Евгения Сафина#Закупка#Актеры#Молодежный театр
Подпишитесь
«Газоанализатор дал сбой»: УГМС объяснили пропажу данных о выбросах в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:46
В Нижнем Тагиле открылась выставка берестяного мастера Сергея Коротчени
Сегодня, 05:51
«Идут прямо под БТР»: пешеходы в Нижнем Тагиле нарушают ПДД
Вчера, 04:48
Ирбитская ЦГБ получила штраф за приписку медпомощи «пациентке» из Нижнего Тагила
Вчера, 09:29
Еще пять маршрутов муниципальных автобусов с 1 апреля выйдут в Тагиле на маршруты
27 марта, 15:45
Группа «Пикник» выступит в Екатеринбурге под охраной Росгвардии
Вчера, 15:45
"