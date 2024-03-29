Установка оборудования в Молодежном театре Тагила обойдется на 34% дешевле

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Всего в госзакупке выразили желание участвовать три фирмы. Наименьшую стоимость исполнения условий контракта предложило ООО «Центр театральных технологий Сибири». Компания снизила начальную цену со 122,5 миллиона рублей до 80,9 миллиона.
Согласно документации, в Новом молодежном театре Нижнего Тагила работы должны быть окончены к 1 сентября 2024 года. Подрядчик смонтирует системы освещения, звука, связи, видеопроекции и затем наладит их.
ООО «ЦТТС» было зарегистрировано в Новосибирске и работает с 2014 года. Директором организации является Отар Макиев. Компания была поставщиком в 46 госконтрактах на общую сумму в 668,2 миллиона рублей, в том числе для различных театров и дворцов культуры.