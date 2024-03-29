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Published Сегодня, 11:04

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Updated Сегодня, 11:04

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за поддельных лекарственных рецептов

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за поддельных лекарственных рецептов

29 марта 2024, 11:04
Фото: 1MI
Из-за фальшивых рецептов на сильнодействующие препараты в Екатеринбурге возбудили уголовное дело.

Один из посетителей аптеки предъявил фармацевту фальшивые рецепты, чтобы получить сильнодействующий препарат. На бланках были проставлены печати лечащего врача и медучреждения. В больнице информацию о выдаче таких рецептов опровергли, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Также выяснилось, что медика, печать которого была на рецептах, среди сотрудников данной медицинской организации нет. По этим рецептам сотрудник аптеки выдал несколько упаковок запрашиваемого лекарства. В Следкоме возбудили уголовное дело за использование подложного документа.

Напомним, в аптеках Екатеринбурга закончилась вакцина от кори. При этом в медучреждениях они есть.

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