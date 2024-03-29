В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за поддельных лекарственных рецептов

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Один из посетителей аптеки предъявил фармацевту фальшивые рецепты, чтобы получить сильнодействующий препарат. На бланках были проставлены печати лечащего врача и медучреждения. В больнице информацию о выдаче таких рецептов опровергли, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Также выяснилось, что медика, печать которого была на рецептах, среди сотрудников данной медицинской организации нет. По этим рецептам сотрудник аптеки выдал несколько упаковок запрашиваемого лекарства. В Следкоме возбудили уголовное дело за использование подложного документа.
Напомним, в аптеках Екатеринбурга закончилась вакцина от кори. При этом в медучреждениях они есть.