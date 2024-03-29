В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за поддельных лекарственных рецептов

Также выяснилось, что медика, печать которого была на рецептах, среди сотрудников данной медицинской организации нет. По этим рецептам сотрудник аптеки выдал несколько упаковок запрашиваемого лекарства. В Следкоме возбудили уголовное дело за использование подложного документа.