В Каменске-Уральском служебная собака нашла убийцу в 500 метрах от места преступления

Собака указала полицейским на мужчину 1974 года рождения. Он находился всего в полукилометре от тела и употреблял алкоголь в компании друзей. Личность подозреваемого быстро установили: им оказался ранее судимый мужчина, известный в преступном мире под прозвищем «Немец». Свою прежнюю ходку в места лишения свободы он закончил совсем недавно, в сентябре 2023 года. Возбуждено уголовное дело.