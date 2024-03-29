В Каменске-Уральском служебная собака нашла убийцу в 500 метрах от места преступления

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В Красногорском районе правоохранители обнаружили тело мужчины 1960 года рождения с ножевыми ранениями. На место вызвали кинологическую бригаду. Пес Фаер по команде своего хозяина, инспектора-кинолога ЦКС Олега Камышева, быстро взял след и обнаружил убийцу недалеко от места преступления, сообщает УМВД Свердловской области.
Собака указала полицейским на мужчину 1974 года рождения. Он находился всего в полукилометре от тела и употреблял алкоголь в компании друзей. Личность подозреваемого быстро установили: им оказался ранее судимый мужчина, известный в преступном мире под прозвищем «Немец». Свою прежнюю ходку в места лишения свободы он закончил совсем недавно, в сентябре 2023 года. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сотрудницу свердловской полиции обвинили в том, что она заморила голодом служебного пса породы ротвейлер.