В Нижнем Тагиле открылась выставка берестяного мастера Сергея Коротчени

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Ровно 5 лет назад, 28 марта 2019 года, в Нижнем Тагиле открылся музей «Солнечная береста». Идеологом и организатором музея как раз и является тагильский мастер Сергей Коротченя. Сергей — народный мастер России, член Союза художников. Название музея, к слову, также выбрано не случайно. Ведь мастер, создавая очередное художественное изделие, вкладывает в него свои чувства и настроение. А начиналось все 35 лет назад, когда Сергей однажды отправился в лес клюкву собирать.
С берестой было совершенно случайное знакомство. Была поездка в лес за клюквой, и там я встретил мужчину, который шел с коробом из бересты. Узнал у него, что за материал и когда собирать. Бересту добывают летом, а мы осенью приехали. Дождался лета, набрал бересты, короб сделал, а материал остался. Вот и решил попробовать дальше делать. Количество работ росло, и встал вопрос, куда все это девать. Тогда и пришла мысль об музее, — рассказывает TagilCity.ru основатель музея Сергей Коротченя.
В музее «Солнечная береста» можно увидеть изделия, созданные мастерами более ста лет назад, причем не только из Нижнего Тагила. Некоторые из работ сегодня можно увидеть в Нижнетагильском музее изобразительных искусств на выставке художника.
Сейчас коллекция музея Сергея Коротчени насчитывает уже более 200 композиций. Там выставлены работы самого Коротчени и других мастеров. Кстати, Сергей разработал собственную методику обработки бересты. Совсем недавно музей «Солнечная береста» встретил своего 1000-го посетителя. И на этом берестяной мастер останавливаться не собирается. В планах — расширение музея. Собственных учеников, как отмечает художник, сейчас не так много, но они есть.
К слову, посетить музей может каждый. Недавно удалось сделать его более доступным. При входе в задние установили пандус для людей с ограниченными физическими возможностями. Также Сергей проводит экскурсии для слабовидящих людей.
Как они берут мои изделия. Никто так не держал мои работы. Они чувствуют, понимаете? Все как получилось. Меня пригласили в областную библиотеку для слабовидящих и попросили что-то сделать, что люди смогли бы тактильно прочитать. Все получилось. Ребятам очень понравилось. Как говорится, задумка прошла проверку. Так и родилась идея подобных мастер-классов, — рассказывает Сергей Коротченя.
На выставке, которая открылась в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, представлено около 50 берестяных изделий, которые на время перекочевали из уже родного музея «Солнечная береста». Работы на выставке рассказывают историю промысла художников Урала, там представлены изделия мастеров ушедших столетий и современных авторов.