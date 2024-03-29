В Нижнем Тагиле открылась выставка берестяного мастера Сергея Коротчени

Ровно 5 лет назад, 28 марта 2019 года, в Нижнем Тагиле открылся музей «Солнечная береста». Идеологом и организатором музея как раз и является тагильский мастер Сергей Коротченя. Сергей — народный мастер России, член Союза художников. Название музея, к слову, также выбрано не случайно. Ведь мастер, создавая очередное художественное изделие, вкладывает в него свои чувства и настроение. А начиналось все 35 лет назад, когда Сергей однажды отправился в лес клюкву собирать.