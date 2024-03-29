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Published Сегодня, 10:09

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Updated Сегодня, 10:11

В Первоуральске ограничено движение для школьных автобусов

В Первоуральске ограничено движение для школьных автобусов

29 марта 2024, 10:09
Фото: 1MI
В Первоуральске ГИБДД ограничила движение для школьных автобусов. Это связано с непогодой.

Ограничения введены для автобусов школ №1, 16, 22, 26 и 40, отметили в ведомстве. Родителей к этой ситуации попросили отнестись с пониманием. Причины ограничений — забота о безопасности детей.

Ранее на региональные трассы вышла спецтехника. Специалисты расчищают автотрассы от снежного покрова и гололеда.

Ранее четыре самолета совершили экстренную посадку в Екатеринбурге. Они летели в Тюмень. Сели в уральской столице они из-за того, что в Тюмени сейчас бушует непогода и снегопады.

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#Транспорт#Первоуральск#Безопасность#ГИБДД#Автобус#Снег#Погода#Спецтехника#Школьные автобусы#Автобусы#Екатеринбург#Школьный автобус#Дарья Сорокина
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