В Первоуральске ограничено движение для школьных автобусов

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Ограничения введены для автобусов школ №1, 16, 22, 26 и 40, отметили в ведомстве. Родителей к этой ситуации попросили отнестись с пониманием. Причины ограничений — забота о безопасности детей.
Ранее на региональные трассы вышла спецтехника. Специалисты расчищают автотрассы от снежного покрова и гололеда.
Ранее четыре самолета совершили экстренную посадку в Екатеринбурге. Они летели в Тюмень. Сели в уральской столице они из-за того, что в Тюмени сейчас бушует непогода и снегопады.