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В теракте в «Крокусе» погиб участник СВО

В теракте в «Крокусе» погиб участник СВО

29 марта 2024, 13:16
Фото: со страницы во «ВКонтакте» Артура Маливанчука
Участник СВО Тимур Мясников умер в больнице после теракта в «Крокусе». Врачи сражались за его жизнь, но ничего не вышло. В Тимура попало три пули. Перед трагедией он прибыл в Москву на отпуск к семье и решил посетить концерт на этой крупной площадке вместе со своими супругой и сыном.

Мужчина имел опыт боевых действий в Косово и Таджикистане, а также служил в зоне СВО, рассказал начальник самарских «Офицеров России» Артур Маливанчук.

По его данным, преступники неожиданно ворвались в зал. В это время Тимур отбросил в сторону жену и ребенка, что в конечном счете спасло им жизнь. А сам попал под дула пистолетов злоумышленников. В итоге его госпитализировали, медики сражались за его жизнь, но организм не выдержал.

В юношестве Тимур прошел обучение в суворовском училище. У него есть множество военных наград. Прощание с ним состоялось 29 марта на Савеловском проспекте в Москве.

Ранее сообщалось, что жительницу Верхней Пышмы Наталью похоронили. Женщина тоже была в «Крокусе» в тот вечер. Она была большой поклонницей рок-музыки, поэтому поехала на шоу группы «Пикник».

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