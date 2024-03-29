В теракте в «Крокусе» погиб участник СВО

По его данным, преступники неожиданно ворвались в зал. В это время Тимур отбросил в сторону жену и ребенка, что в конечном счете спасло им жизнь. А сам попал под дула пистолетов злоумышленников. В итоге его госпитализировали, медики сражались за его жизнь, но организм не выдержал.