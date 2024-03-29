В теракте в «Крокусе» погиб участник СВО

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Мужчина имел опыт боевых действий в Косово и Таджикистане, а также служил в зоне СВО, рассказал начальник самарских «Офицеров России» Артур Маливанчук.
По его данным, преступники неожиданно ворвались в зал. В это время Тимур отбросил в сторону жену и ребенка, что в конечном счете спасло им жизнь. А сам попал под дула пистолетов злоумышленников. В итоге его госпитализировали, медики сражались за его жизнь, но организм не выдержал.
В юношестве Тимур прошел обучение в суворовском училище. У него есть множество военных наград. Прощание с ним состоялось 29 марта на Савеловском проспекте в Москве.
Ранее сообщалось, что жительницу Верхней Пышмы Наталью похоронили. Женщина тоже была в «Крокусе» в тот вечер. Она была большой поклонницей рок-музыки, поэтому поехала на шоу группы «Пикник».