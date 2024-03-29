В Югорском лыжном марафоне примет участие призер Олимпиады в Сочи Александр Легков

Как сообщил президент Федерации лыжных гонок Югры, олимпийский чемпион Евгений Дементьев, более 3000 спортсменов зарегистрировались на участие в Югорском лыжном марафоне — 2024. Среди желающих — спортсмены более чем из 30 регионов России. В этом году в забегах будут участвовать лыжники из Казахстана и Эстонии, и впервые — студенты из Индии, Китая, Южной Африки, Бразилии, Эфиопии, Ирана, Египта и ОАЭ. Среди зарегистрировавшихся каждый третий участник планирует преодолеть 5-километровую дистанцию, а каждый пятый — 50 километров. Самому юному лыжнику всего один год, самому возрастному — восемьдесят лет.