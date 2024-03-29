В Югорском лыжном марафоне примет участие призер Олимпиады в Сочи Александр Легков

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В забеге на пять километров будут соревноваться золотые медалисты Олимпийских игр. Среди них — Светлана Слепцова (Ванкувер-2010), Ольга Зайцева (Турин-2006, Ванкувер-2010) и Юрий Кашкаров (Сараево-1984), а также серебряный призер Олимпиады в Сочи Ольга Вилухина, передает inkazan.ru.
На площадке марафона в Ханты-Мансийске соберутся как профессиональные спортсмены, так и любители лыжного спорта. По словам Виталия Мосунова, единого бизнес-лидера банков ВТБ и «Открытие», участники соревнований почувствуют особый азарт, выходят на старт вместе с известными спортсменами мирового уровня. Мосунов также отметил, что в этом году в программу мероприятия добавлен ретрозабег на восемь километров, где участники будут использовать винтажные лыжи, одежду советского периода и ботинки с рантами.
Как сообщил президент Федерации лыжных гонок Югры, олимпийский чемпион Евгений Дементьев, более 3000 спортсменов зарегистрировались на участие в Югорском лыжном марафоне — 2024. Среди желающих — спортсмены более чем из 30 регионов России. В этом году в забегах будут участвовать лыжники из Казахстана и Эстонии, и впервые — студенты из Индии, Китая, Южной Африки, Бразилии, Эфиопии, Ирана, Египта и ОАЭ. Среди зарегистрировавшихся каждый третий участник планирует преодолеть 5-километровую дистанцию, а каждый пятый — 50 километров. Самому юному лыжнику всего один год, самому возрастному — восемьдесят лет.
Югорский лыжный марафон, который проводится при поддержке Федерации лыжных гонок ХМАО-Югры, правительства ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и банка «Открытие» из группы ВТБ, пройдет уже в 11-й раз. Гонки состоятся 6–7 апреля.
Отметим, что в 2024 году «РИА Новости Спорт» станет генеральным информационным партнером марафона. Кроме этого, событие в информационном пространстве будут освещать медиахолдинг «Югра», а также порталы Metaratings.ru и siapress.ru.